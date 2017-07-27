ساوبر يتخلى عن استخدام محرك هوندا في 2018

وقال الفريق السويسري في بيان: "الشراكة بين فريق ساوبر وهوندا التي كان من المفترض أن تبدأ اعتباراً من 2018، لم تعد واردة".

وأوضح ساوبر أنه سيكشف "قريباً" اسم المصنِع الجديد الذي سيتعامل معه في المستقبل.

ولا يملك الفريق الذي يتخذ حالياً من مدينة هينويل السويسرية مقراً له، الوسائل الكافية، ويتزوّد حالياً بمحركات من فيراري تعود إلى موسم 2016.

وجاء فسخ العقد بشكل مسبق بسبب المشاكل الهائلة التي واجهتها هوندا مع فريق ماكلارين هذا الموسم، وأيضاً بعد تولي الفرنسي فريديريك فاسور رئاسة الفريق السويسري.

وقال فاسور في بيان: "من المحزن حقاً أن يتعين علينا إلغاء هذا التعاون المتوقع مع هونداً عند هذه المرحلة".

وأضاف: "لقد اتخذ القرار لأسباب استراتيجية مع الأخذ بالاعتبار مصلحة فريق ساوبر ومستقبله".

وتواجه هوندا خطر أن لا يكون لها عقود مع أي فريق في الموسم المقبل 2018 لأنّ ماكلارين تحاول ايجاد بديل لتقوم بفسخ العقد الساري لعدة مواسم أخرى.