رايكونن يتفوق على رقم هاميلتون في تجارب برشلونة

تصدر الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الحصة المسائية من اليوم الثاني من التجارب التمهيدية لموسم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 وتفوق رايكونن بفارق 0.023 ثانية عن الرقم الذي حققه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس خلال الحصة الصباحية على مضمار دي كاتالونيا في برشلونة اليوم الثلاثاء.

وخلال الحصة الصباحية حقق هاميلتون أفضل زمن مسجلاً دقيقة واحدة و20.983 ثانية، متفوقاً على الفنلندي رايكونن بفارق نحو ثانيتين.

ولكن خلال الحصة المسائية سجل رايكونن دقيقة واحدة و20.960 ثانية ليكسر رقم هاميلتون، الذي شارك زميله الفنلندي في مرسيدس فالتيري بوتاس بدلاً منه خلال الحصة المسائية.

وقطع رايكونن 108 لفة بسيارة فيراري "اس اف 70 اتش"، بينما سجل ثنائي مرسيدس 168 لفة بعد أن سجلا 152 لفة أمس الاثنين، ليمنحا مرسيدس التفوق على باقي الفرق.

ومحل ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث يليه كيفين ماغنسن سائق هاس ثم استيبان اوركان سائق فورس انديل يليه دانييل كافات سائق تورو روسو ثم بوتاس.

وتواصلت معاناة فريق مكلارين الذي يعتمد على محرك هوندا لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل سائقه البلجيكي 40 لفة فقط ليحل في المركز العشر من أصل 11 سائقا، بفارق 4.6 ثانية عن الصدارة، بينما قطع زميله فرناندو الونسو 29 لفة فقط.