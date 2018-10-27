جائزة المكسيك الكبرى: ريكياردو أول المنطلقين

وحقق دانيال ريكياردو السبت أسرع توقيت في التجارب الرسمية التأهيلية على حلبة "أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز" في مكسيكو سيتي.

وحل ريكياردو الذي سيلتحق العام المقبل بفريق رينو، امام زميله في ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي احتكر المركز الأول في جولات التجارب الحرة الثلاث.

وجاء سائق مرسيدس الإنكليزي لويس هاميلتون بطل العالم ثالثا أمام بطل العالم أربع مرات متتالية مع ريد بول رينو سائق فيراري حاليا الألماني سيباستيان فيتل (2010-2013).

وهي المرة الأولى التي سينطلق فيها سائقا فريق ريد من الخط الأول منذ خمس سنوات حين نجح في تحقيق ذلك في جائزة الولايات المتحدة عام 2013.

وسينطلق الفنلنديان فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون، وكيمي رايكونن، زميل فيتل، من الخط الثالث باحتلالهما المركزين الخامس والسادس تواليا.

ويملك هاميلتون فرصة حسم الصراع على اللقب اذا احتل المركز السابع في جائزة المكسيك بغض النظر عن نتيجة منافسه الوحيد فيتل، في حين يستطيع فريق مرسيدس حسم لقب الصانعين في حال حصل على 20 نقطة أكثر من فيراري، وقد حصل ذلك ثلاث مرات هذا الموسم في مراحل إسبانيا وألمانيا واليابان.

وينطلق السباق الأحد عند الساعة 13,10 بالتوقيت المحلي (19,10 بتوقيت غرينيتش) في اجواء عاصفة حسب مصلحة الأرصاد الجوية في المسكيك.

نتائج الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1. دانيال ريكياردو (استراليا/ريد بول) 1:14.759 دقيقة

(معدل السرعة: 279,635 كلم/ساعة)

2. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول) 1:14.785

3. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:14.894

4. سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:14.970

5. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:15.160

6. كيمي رايكونن (فنلندا/فيراري) 1:15.330

7. نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو) 1:15.827

8. كارلوس ساينز (اسبانيا/رينو) 1:16.084

9. شارل لوكلير (موناكو/ساوبر) 1:16.189

10. ماركوس إريسكون (السويد/ساوبر) 1:16.513