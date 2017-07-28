جائزة المجر الكبرى: ريكياردو الأسرع في جولتي التجارب الحرة

وقطع ريكياردو أسرع لفة (4.381 كلم) في الجولة الأولى (من أصل 31 لفة) بزمن 1.18.486 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 200.948 كلم/ساعة.

وتقدّم ريكياردو على سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن (1.18.720 دقيقة، من أصل 20 لفة)، وسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (1.18.858 دقيقة، من أصل 31 لفة).

وحل سائق فيراري الثاني الألماني سيباستيان فيتل متصدر الترتيب العام سادسا بزمن 1.19.563 دقيقة (من أصل 21 لفة) خلف سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حقق خامس أفضل توقيت في التجارب الحرة الأولى (1.19.248 دقيقة، من أصل 30 لفة).

وحل سائق ريد بول الآخر الهولندي ماكس فيرشتابن رابعا بزمن 1.19.162 دقيقة (من أصل 27 لفة).



وتابع ريكياردو أفضليته في الجولة الثانية، وحقق أسرع لفة (من 32) بزمن 1.18.455 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 201,027 كلم/ساعة، وحل أمام فيتل (1.18.638 دقيقة من 28 لفة) وبوتاس (1.18.656 دقيقة من 33 لفة).

وتراجع رايكونن مركزين في جولة التجارب الثانية وأنهاها في المركز الرابع (1.18.755 دقيقة من 28 لفة)، والأمر ذاته بالنسبة إلى هاميلتون الذي سجل خامس أفضل توقيت (1.18.779 دقيقة من 31 لفة)، وفيرشتابن السادس (1.18.951 دقيقة من 25 لفة).

وتقام غدا السبت جولة التجارب الرسمية التي يتحدد على ضوئها أول المنطلقين في سباق الأحد.

ويتصدّر فيتل الترتيب العام بفارق نقطة واحدة أمام هاميلتون و23 نقطة أمام بوتاس و60 نقطة أمام ريكياردو و79 نقطة أمام رايكونن.



- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الأولى:

1- الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 1.18.486 دقيقة

2- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1.18.720 د

3- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1.18.858 د

4- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) 1.19.162 د

5- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1.19.248 د



- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الثانية:

1- الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 1.18.455 دقيقة

2- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1.18.638 د

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1.18.656 د

4- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1.18.755 د

5- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1.18.779 د