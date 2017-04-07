جائزة الصين الكبرى: الضباب يلغي حصة التجارب الحرة الثانية

واتخذ قرار الإلغاء بسبب عدم قدرة المروحية الطبية على الهبوط في المطار بسبب الظروف المناخية التي تسببت بتوقف متكرر لحصة التجارب الأولى التي أقيمت صباحاً.

ولم تكن المشكلة مرتبطة بالحلبة ذاتها، بل كشفت إدارة الـ"فورمولا وان" أنه لم يكن في إمكان المروحية الهبوط في الأماكن المخصصة لها في المستشفيات التي حددت لاستقبال المصابين في حال حصول حوادث على الحلبة أو بمحيطها، وذلك بسبب القوانين الصينية المتعلقة بمجال الرؤية للطيران.

وكشف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أنّ أحد المستشفيات الموجودة في المنطقة اضطر للإقفال بسبب الظروف المناخية ونوعية الهواء التي اعتبرتها القنصلية الأميركية في شنغهاي "غير صحية".

ولم يكن هناك إعلان بخصوص إمكان تأثير الظروف المناخية على روزنامة السباق، على رغم ترجيح أن يزداد الوضع سوءاً في عطلة نهاية الأسبوع.

ووصل الأمر بسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي افتتح الموسم في أستراليا باحتلاله المركز الثاني خلف سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، إلى اقتراح شخصي بشأن برنامج السباق الصيني، قائلاً عبر "تويتر"، "صباح السبت: 3 حصص تجارب حرة، التجارب التأهيلية صباح الأحد ومن ثم السباق. من معي في هذا التغيير؟".

وواصل: "لنتحدث بجدية الآن، قد يكون (ما حصل) نعمة مقنعة. فرصة للمالكين الجديد (مجموعة ليبرتي ميديا) ليكونوا استباقيين وخلاقين".

وشارك أكثر من نصف السائقين بقليل في الحصة الصباحية الصعبة، وكان سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن صاحب الأسرع في اللفات الأربع التي خاضها، متقدماً على سائقي وليامس البرازيلي فيليبي ماسا والكندي لانس سترول، فيما لم يكمل هاميلتون وفيتل اللفتين اللتين تواجدا فيهما على الحلبة.

واجتمع مديرو الفرق مع الاتحاد الدولي "فيا" الجمعة للبحث في إمكان إقامة السباق السبت عوضا عن الأحد، من أجل تجنب احتمال إلغائه في ظل التوقع بتردي الأجواء المناخية يوم السباق.

لكنّ مدير السباقات في البطولة تشارلي وايتينغ أكد أن لا تغيير في موعد السباق لأنّ "فيا" متأكد بأنّ الأجواء المناخية لن تكون الأحد بالسوء الذي كانت عليه الجمعة لأنّ الغيوم سترتفع عالياً نتيجة الرياح القوية.

وقال وايتينغ لمديري الفرق والسائقين خلال الاجتماع معهم بأنّ السباق سيقام الأحد في موعده المعتاد بحسب ما أشار سائق هاس الدنماركي كيفن ماغنوسون، مضيفاً "يبدو أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أنّ الغيوم ستكون أكثر ارتفاعاً (من الجمعة)، وبالتالي فرص تمكن المروحية بأن تحط ستكون أكبر يوم الأحد".

بدوره، قال مدير مرسيدس توتو وولف أنه كان منفتحاً على فكرة إقامة السباق يوم السبت، لكنه يشعر بأنّ القرار الذي اتخذه "فيا" كان صحيحاً، مضيفاً "أعتقد أنّ الثبات في الصيغة (برنامج التجارب والسباقات) أمر مهم...".

والمرة الأخيرة التي ألغيت فيها حصة كاملة، كانت التجارب الحرة الثانية أيضاً وذلك عام 2015 خلال سباق أوستن الأميركي.