جائزة إسبانيا الكبرى: سائقا مرسيدس الأسرع في جولتي التجارب الحرة

وتبادل، الجمعة على حلبة كاتالونيا (4,655 كلم) في "مونتيملو"، بوتاس وهاميلتون الأدوار فكان الفنلندي صاحب التوقيت الاسرع خلال الجولة الأولى وقطع أسرع لفة (من أصل 32) بزمن 1:18,148 دقيقة بمعدل سرعة وسطي 249,312 كلم/ساعة، بينما سجل البريطاني التوقيت الأسرع في الثانية بزمن 1,18,259 دقيقة (39 لفة) بمعدل سرعة بلغ 214,135 كلم/ساعة، لكنه ظل متأخراً بفارق 0,111 ثانية عن توقيت زميله.

وسيطر سائقا مرسيدس على المركزين الأول والثاني في الجولة الاولى أمام سائق فيراري الالماني سيباسيتان فيتل، والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، فيما جاء سائق فيراري الآخر الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الخامس.

وحافظت مرسيدس على تفوقها في الفترة الثانية على الرغم من تقلص الفوارق بين السائقين فسجل هاميلتون، الفائز بلقب سباق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو قبل أسبوعين، التوقيت الأسرع. في وقت نجح فيه سائقا "ريد بول" الأسترالي دانيال ريكياردو والهولندي ماكس فيرشتابن في تحقيق ثاني وثالث أسرع زمن بفارق 0,133 ثانية و0,274 ثانية توالياً عن البريطاني.

في المقابل، حل سائقا فيراري فيتل ورايكونن، الذي واجه مشكلة في محرك سيارته، في المركزين الرابع والسادس تواليًا بفارق 0,326 ثانية و0,57 ثانية عن هاميلتون.

وتراجع بوتاس للمركز الخامس بتسجيله 1,18,611 دقيقة.