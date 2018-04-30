جائزة أذربيجان الكبرى: هاميلتون يتهم فيتل بانتهاك القوانين

وكرر هاميلتون الشكوى التي اشار اليها أمس في السباق الذي فاز به، من خلال اتهام سائق فيراري الالماني بالابطاء ثم الاسراع، بالتوقف المفاجىء ثم الانطلاق من جديد خلف سيارة الأمان.

وقال هاميلتون (33 عاما) "القوانين تنص على انه عندما تدخل سيارة الأمان، لا يحق لك ان تقلع وتتوقف بشكل مفاجىء، لا يحق لك ان تسرع ثم تفرمل. لا يحق لك ان تخدع من هو خلفك".

واضاف "بطبيعة الحال، اذا لم تكن هناك تلك القاعدة، فانك تقوم بذلك - لأنك، في النهاية، تجعلهم في خطر. لذلك لا يحق لك ان تقوم بذلك".

وتابع "عندما كنت أقوم بإعادة الانطلاق كنت احترم هذه القواعد... في استراليا (المرحلة الأولى من بطولة هذه السنة)، سيباستيان أسرع واستخدم المكابح وكنت خلفه الى اقصى حدود الاقتراب، وقد خالف القوانين ربما اكثر من اربع مرات".

وحقق هاميلتون، بطل العالم اربع مرات اعوام 2008 (مع ماكلارين) و2014 و2015 و2017 (مع مرسيدس)، الاحد فوزا غير متوقع في اذربيجان، هو الـ 63 في مسيرته، ما ساهم في انتزاعه صدارة الترتيب العام للبطولة من فيتل.