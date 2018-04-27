بوتاس وريكياردو الأسرع في جولتي التجارب الحرة

في الجولة الأولى، قطع الفنلندي البالغ 28 عاما والذي حل ثالثا في الموسم الماضي خلف زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون، والألماني سيباستيان فيتل، أسرع لفة (طول اللفة 6,003 كلم) بزمن دقيقة و44 ثانية و242 جزءا بالألف من الثانية (أجرى 26 لفة) بمعدل سرعة وسطي 186,904 كلم/ساعة.

وتقدم بوتاس على ريكياردو والمكسيكي سيرخيو بيريز (فورس انديا)، واكتفى هاميلتون بالمركز الرابع.

في المقابل، حل سائقا فيراري، فيتل والفنلندي كيمي رايكونن في المركزين العاشر والخامس عشر تواليا.

وفي الجولة الثانية، كان المركز الأول من نصيب ريكياردو بعد أن قطع أسرع لفة (من 35) في دقيقة و42 ثانية و795 جزءا بالألف من الثانية، بمعدل سرعة وسطي 189,535 كلم/ساعة.

وتقدم ريكياردو على رايكونن والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، فيما تراجع بوتاس الى المركز الرابع امام هاميلتون، وحافظ فيتل على المركز العاشر.