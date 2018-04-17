باريكيلو يكشف عن إصابته بجلطة وإزالته لورم

وقال باريكيلو (45 عاما) في مقابلة الإثنين مع شبكة "غلوبو" البرازيلية "كنت في المنزل وأستحم عندما شعرت فجأة بألم في رأسي. على مقياس من صفر إلى 10، كان (الألم) 8 أو 9. قلت لنفسي، لا، لقد انكسر محركي" في اشارة تشبيهية لسباقات السيارات، أي اعتقد بأنه سيفارق الحياة.

وأشار سائق فيراري السابق الذي قاد الى جانب أسطورة الفورمولا وان الألماني ميكايل شوماخر بطل العالم سبع مرات، الى إنه نقل الى المستشفى في نفس اليوم بسبب الجلطة الدماغية الخفيفة.

وتابع "عندما خرجت من المستشفى، أخبروني ان 14 بالمئة فقط من الذين يتعرضون لما اختبرته، يتعافون بالطريقة التي تعافيت بها".

واكتشف الأطباء بعد ذلك ورما حميدا في عنقه. كان الورم صغيرا لكن "استأصلوه بسرعة لأنه، على الرغم من أنه حميد، كان يجب إزالته لأنه كان يكبر" بحسب ما كشف البرازيلي الذي خاض 326 سباقا في مسيرته مع فرق جوردان وستيوارت وفيراري وهوندا وبراون ووليامز.

وحصل هذا العارض الصحي في أواخر كانون الثاني/يناير، لكن باريكيلو الذي اعتزل عام 2011 بعدما فاز بـ 11 سباقا في بطولة الفئة الأولى، نجا لأنه "الرجل الأكثر حظاً في العالم" بحسب ما قال عن نفسه.

