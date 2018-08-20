الفرنسي غاسلي خلفا لريكياردو في ريد بول اعتبارا من 2019

وقال الفريق النمسوي "بيار الذي تذوق المنافسة في الفورمولا واحد للمرة الأولى العام الماضي، بانضمامه الى فريقنا الشقيق (التابع به) سكوديريا تورو روسو اعتبارا من سباق ماليزيا 2017، قدم مستوى رائعا في موسمه الأول الكامل في الرياضة هذا العام، لاسيما قيادته الرائعة في سباق البحرين حيث حل رابعا، وإنهائه سباقين آخرين بين العشرة الأوائل في النصف الأول من الموسم".

ويخوض السائق الفرنسي البالغ 22 عاما موسمه الكامل الأول في الفورمولا واحد مع فريق تورو روسو، التابع لريد بول، بعد أن شارك في خمسة سباقات الموسم الماضي.

وبعد أن حل ثانيا في السباق الثاني للموسم الحالي في البحرين، جاء السائق الفرنسي الشاب سابعا في سباق موناكو وسادسا في السباق الأخير قبل العطلة الصيفية في المجر.

وسيحل غاسلي بدلا من ريكياردو الذي قرر أن يترك الفريق النمسوي في نهاية الموسم الحالي بعدما انضم اليه في 2014 قادما من تورو روسو ايضا.

وعلق مدير ريد بول كريستيان هورنر على ترقية غاسلي من تورو روسو، قائلا بحسب بيان الفريق في موقعه الرسمي "منذ أن جلس بيار لأول مرة في مقعد (سيارة) فورمولا واحد مع سكوديريا تورو روسو قبل أقل من عام، أثبت موهبته التي لا ريب فيها والتي رعاها ريد بول منذ بداية مسيرته"، مضيفا أن غاسلي كان "أحد أكثر السائقين الشباب إثارة في رياضة السيارات".

وعانى ريد بول هذا الموسم بسبب المشاكل والانسحابات، لكنه تمكن من الفوز بثلاثة سباقات، اثنان منها عبر ريكياردو الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب العام مباشرة أمام زميله فيرشتابن قبل 9 سباقات على نهاية الموسم.

لكن بالنسبة لغاسلي "كان (فريق) ريد بول دائما يتطلع للقتال من أجل البطولات أو الانتصارات وهذا ما أريده. أنا رجل منافس حقا، وعندما أفعل شيئا، فإني دائما أقاتل من أجل أفضل المراكز وأعلاها".

ورغم أن الموسم ما زال بعيدا عن سباقه الختامي في أبوظبي يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإن الإعلان عن ضم غاسلي لخلافة ريكياردو يعني أن العديد من الفرق الكبرى قد حسمت أمرها بالنسبة لسائقيها الموسم المقبل، وبينها مرسيدس حامل اللقب الذي أعلن قبل سباق ألمانيا في 22 حزيران/يونيو أنه مدد لسائقيه البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب والمتصدر الحالي والفنلندي فالتيري بوتاس.

كما أن فريق ماكلارين حسم أمر بديل بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو الذي اتخذ قرار الابتعاد عن الفورمولا واحد الموسم المقبل، وذلك بضم مواطنه كارلوس ساينز الذي سيترك مكانه في رينو لريكياردو حيث سيقود الأسترالي الى جانب الألماني نيكو هالكنبورغ.