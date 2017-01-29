سحر فيدرر يشع على حساب نادال في نهائي للذكرى

أحرز السويسري روجيه فيدرر لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه الأحد على الإسباني رافاييل نادال في نهائي من خمس مجموعات، ليحرز في ختامه أول ألقابه الكبرى منذ 2012.

وحسم فيدرر المصنف السابع عشر المباراة على حساب نادال التاسع 6-4، 3-6، 6-1، 3-6 و6-3، ليحرز لقبه الخامس في البطولة المقامة في مدينة ملبورن، ويعزّز رقمه القياسي في عدد القاب البطولات الكبرى "غراند سلام" إلى 18.

ويعد اللقب الأسترالي في 2017، هو الأول لفيدرر في البطولات الكبرى منذ ويمبلدون 2012.

وأحرز فيدرر لقبه الأسترالي الخامس في سادس نهائي يخوضه، علماً أنّ اللقب الوحيد الذي أفلت منه في ملبورن كان عام 2009 عندما خسر في النهائي أمام نادال. كما أنّ الإسباني أقصى غريمه من نصف نهائي بطولة أستراليا عام 2014.

وكان نهائي الأحد التاسع بينهما في البطولات الكبرى، وقد فاز نادال في ست مباريات نهائية، مقابل ثلاث للسويسري. كما يتقدم الإسباني في المواجهات المباشرة، إذ فاز 23 مرة، مقابل 12 لفيدرر.

وبدأت المجموعة الأولى متكافئة بإيقاع سريع، وركز اللاعبان على تبادل الكرات من الخط الخلفي. وحافظ كل لاعب على إرساله، إلى أن تمكن السويسري من كسر إرسال الإسباني في الشوط السابع ليتقدم 4-3، ويعزّز تقدمه عبر كسب إرساله التالي 5-3، خاتماً الشوط الثامن بإرسال ساحق ("آيس") بلغت سرعته 195 كلم/ساعة.

وانتهت المجموعة الأولى 6-4 بعدما حافظ كل لاعب على إرساله في الشوطين الأخيرين.

وتبدّل أداء نادال بشكل جذري في المجموعة الثانية، إذ اعتمد على مقاربة أكثر هجومية وتسديدات أقوى، وفرض على فيدرر التنقل بين جانبي الملعب الأيمن والأيسر مراراً خلال الأشواط.

وحظي نادال بأفضلية سريعة، بعدما كسر إرسال فيدرر مرتين، في الشوطين الثاني والرابع، ليتقدم 4-صفر. إلا أنّ فيدرر كسر إرسال خصمه في الشوط الخامس، وقلّص الفارق إلى 2-4. وحافظ اللاعبان على إرسالهما في الأشواط الأخيرة، ليعادل نادال المباراة 1-1 بعد فوزه بالمجموعة في 42 دقيقة.

وبدا نادال في بداية المجموعة الثالثة على وشك كسر إرسال فيدرر، إلا أنّ الأخير أنقذ بثلاث إرسالات ساحقة ("آيس")، ثلاث فرص لكسر الإرسال ويحافظ على إرساله بعد شوط امتد عشر دقائق.

ورد السويسري في الشوط التالي بكسر إرسال نادال، وحافظ على إرساله ليتقدم 3-صفر، ومن ثم 4-1 بعد شوط خامس استغرق زهاء دقيقة و25 ثانية. وكسر فيدرر إرسال نادال مجدداً في المجموعة ليتقدم 5-1، وحافظ على إرساله على رغم حصول نادال على فرصة لكسره، لينهي السويسري بذلك المجموعة لمصلحته 6-1.

وفي المجموعة الرابعة التي امتدت 40 دقيقة، تفوق نادال بعدما كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع ليتقدم 3-1، ويحافظ على إرساله اللاحق ويوسع الفارق إلى 4-1، ويحافظ كل لاعب على إرساله.

وكانت المجموعة الخامسة الفاصلة الأكثر إثارة في المباراة، إذ امتدت 61 دقيقة، وبدأت بعدما طلع فيدرر وقتاً مستقطعاً للحصول على علاج فيزيائي.

وبدا الإسباني في طريقه إلى التفوق في المجموعة، بعدما تمكن من الفوز بالشوط الأول على إرسال السويسري. إلا أنّ الأخير قلب المباراة بشكل واضح في الشوط السادس، عندما كسر إرسال نادال، ليعادله 3-3، ثم يتقدم عليه 4-3 على إرساله.

وفي الشوط الحاسم على إرسال فيدرر، أنقذ الأخير فرصتين حظي بهما نادال لكسر إرساله، ليفوز بالمباراة والبطولة.