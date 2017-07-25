ويعاني دجوكوفيتش (30 عاما) من كدمات في عظام كوعه الأيمن ويحتاج إلى 12 أسبوعا للتعافي، ما سيبعده عن البطولة الأميركية المقررة الشهر المقبل على أرض صلبة.

وتفاقمت إصابة المصنف أول عالميا في بطولة ويمبلدون الأخيرة عندما اضطر للانسحاب من ربع النهائي ضد التشيكي توماس برديتش.

وقال طبيب منتخب صربيا في كأس ديفيس زديسلاف ميلينكوفيتش في حديث لصحيفة "سبورتسكي جورنال" إن دجوكوفيتش سيعقد مؤتمرا صحافيا الأربعاء للحديث عن مستقبله، مضيفا "الأهم أن نوفاك هادئ الآن ويتعافى بنجاح".

وتابع "سيتوقف على الأقل 6 أسابيع ومن المحتمل أن يتطلب الأمر 12 أسبوعا".

وأردف قائلا "سيعلن دجوكوفيتش الأربعاء خطة للمرحلة المقبلة. سيخضع لإعادة التأهيل ويمكنه خوض التمارين لكن من دون مضرب".

ورأى الطبيب أن إصابة دجوكوفيتش كانت محمولة في السنة الماضية لكن وضعها ازداد سوءا تدريجيا.