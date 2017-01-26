صور من أستراليا المفتوحة

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الكرواتية ميريانا لوسيتش تلتقط سيلفي لها قبل مغادرتها أستراليا
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بطولة أستراليا المفتوحة
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طقوس نادال التي باتت معروفة للجميع
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الماتادور الإسباني كان أول المصفقين لمنافسه الكندي راونيتش
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ربما من شدة تركيز ابن مايوركا لم يلتفت إلى هذه الفراشة
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تسعى سيرينا إلى تحقيق لقبها السابع في أستراليا بعد 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015
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لم تخسر سيرينا أي مجموعة في مبارياتها الست حتى الآن.
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ظلال
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التشيكية كارولينا بلسكوفا في لحظة انكسار
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باتت فينوس أكبر لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الأسترالية منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف في 1968.
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ديربي سويسري