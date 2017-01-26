غراند سلام

صور من أستراليا المفتوحة

من قبل beIN SPORTS
  • ميريانا لوسيتش
    1/11 الكرواتية ميريانا لوسيتش تلتقط سيلفي لها قبل مغادرتها أستراليا
  • بطولة أستراليا المفتوحة
    2/11 بطولة أستراليا المفتوحة
  • رافائيل نادال
    3/11 طقوس نادال التي باتت معروفة للجميع
  • نادال
    4/11 الماتادور الإسباني كان أول المصفقين لمنافسه الكندي راونيتش
  • نادال
    5/11 ربما من شدة تركيز ابن مايوركا لم يلتفت إلى هذه الفراشة
  • سيرينا وليامس
    6/11 تسعى سيرينا إلى تحقيق لقبها السابع في أستراليا بعد 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015
  • سيرينا وليامس
    7/11 لم تخسر سيرينا أي مجموعة في مبارياتها الست حتى الآن.
  • بطولة أستراليا المفتوحة
    8/11 ظلال
  • Karolina Pliskova
    9/11 التشيكية كارولينا بلسكوفا في لحظة انكسار
  • فينوس وليامس
    10/11 باتت فينوس أكبر لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الأسترالية منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف في 1968.
  • ستانيسلاس فافرينكا
    11/11 ديربي سويسري
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