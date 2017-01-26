صور من أستراليا المفتوحة

1 /11 الكرواتية ميريانا لوسيتش تلتقط سيلفي لها قبل مغادرتها أستراليا

2 /11 بطولة أستراليا المفتوحة

3 /11 طقوس نادال التي باتت معروفة للجميع

4 /11 الماتادور الإسباني كان أول المصفقين لمنافسه الكندي راونيتش

5 /11 ربما من شدة تركيز ابن مايوركا لم يلتفت إلى هذه الفراشة

6 /11 تسعى سيرينا إلى تحقيق لقبها السابع في أستراليا بعد 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015

7 /11 لم تخسر سيرينا أي مجموعة في مبارياتها الست حتى الآن.

8 /11 ظلال

9 /11 التشيكية كارولينا بلسكوفا في لحظة انكسار

10 /11 باتت فينوس أكبر لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الأسترالية منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف في 1968.