رفع قيمة الجوائز المادية في بطولة ويمبلدون للتنس

أعلن القائمون على تنظيم بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء إنه تقرر رفع قيمة جائزتي فردي الرجال والسيدات هذا العام ليحصل كل فائز على 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.84 مليون دولار) أي بزيادة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني.

وجاءت الزيادة في إطار زيادة عامة في إجمالي جوائز البطولة الكبرى التي تقام على الملاعب العشبية الخضراء والتي أصبحت 31.6 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 28.1 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي بزيادة قدرها 12.5 في المئة.

وبموجب الزيادة الجديدة سيحصل الخاسر في الدور الأول على 35 ألف جنيه إسترليني.

وستقام البطولة في ملاعب نادي عموم إنكلترا للتنس على مشارف العاصمة البريطانية خلال الفترة ما بين الثالث و16 من تموز/يوليو المقبل.