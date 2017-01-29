رغم الهزيمة... نادال يحافظ على رباطة جأشه

وعاد فيدرر بقوة وجدارة إلى منصة التتويج في البطولات الكبرى وأحرز لقبه الخامس في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على منافسه التقليدي العنيد نادال اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

ورغم الهزيمة في النهائي اليوم، بدا نادال مبتسماً ولم يتردد في الإشادة بفيدرر والتأكيد على جدارته باللقب.

وقال نادال، خلال مراسم التتويج بعد انتهاء المباراة: "استحق فيدرر اللقب بشكل أكثر مني قليلاً".

وأضاف: "سأواصل المحاولة. عدت إلى المنافسة على المستوى العالي، وأتمنى أن أستطيع المنافسة على مدار الموسم".

وأضاف: "إنها المرة الثالثة التي أسقط فيها بنهائي البطولة الأسترالية.

سأواصل محاولاتي وأتمنى العودة إلى المشاركة في هذه البطولة لسنوات عديدة قادمة".

ولم يتردد نادال في الإشادة بأداء فيدرر الذي أحرز اللقب اليوم رغم بلوغه الخامسة والثلاثين.

وقال نادال: "أهنئ فيدرر وفريقه التدريبي. من المدهش أن يؤدي بهذا الشكل الرائع بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب. كانت البطولة صعبة للغاية والتغلب على فترة الغياب الطويلة ليس أمراً سهلاً على الاطلاق... أشعر بالسعادة له".

وأضاف: "كان شهراً مدهشاً لي في أستراليا. هذه هي المرة الأولى لي هنا منذ فترة طويلة... ستظل هذه البطولة في قلبي دائماً. اجتهدت كثيراً لبلوغ

النهائي في هذه البطولة".

وقال نادال: "في النهاية، هناك فائز وخاسر... في مثل هذه المباريات، يمكن لأي طرف أن يحقق الفوز".

وأوضح: "فزت بالعديد من المباريات أمام فيدرر، واليوم هو من تغلب علي. أهنئه بهذا الفوز. أحرز فيدرر لقباً آخر مهما بالنسبة له. كانت بطولة مهمة للغاية بالنسبة لي حتى وإن لم تنته بالشكل الذي أردته".

وأشار نادال إلى أنه سيودع البطولة بكثير من الإيجابيات. وقال: "فزت بمباريات رائعة أمام لاعبين بارزين. نافست بشكل رائع أمام الجميع. هذا

هو الأهم بالنسبة لي. هذا يجعلني أشعر بالسعادة".