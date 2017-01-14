دجوكوفيتش يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فرداسكو

وكان دجوكوفيتش توّج العام الماضي بلقبه السادس في ملبورن على حساب البريطاني أندي موراي المنصف أول عالمياً، والذي يستهل مشواره بلقاء الأوكراني إيليا مارتشنكو.

واحتفظ دجوكوفيتش بلقب البطولة مطلع العام الماضي معادلاً رقم الأسترالي روي إيمرسون في عدد الألقاب بالبطولة، وسيكون موراي أبرز منافسيه في ظل الندية الكبيرة بينهما نهاية العام الماضي، والتي حسمها البريطاني لمصلحته بانتزاع صدارة التصنيف العالمي منه.

ويسعى موراي إلى لقب البطولة الأسترالية للمرة الأولى في مسيرته.

وأوقعت القرعة التي سحبت اليوم السبت، السويسري روجيه فيدرر صاحب 4 ألقاب في البطولة في مواجهة لاعب صاعد من التصفيات، بينما يلعب الإسباني رافاييل نادال بطل 2009 مع الألماني فلوريان ماير، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا بطل 2014 مع السلوفاكي مارتن كليزان.

يذكر أنّ دجوكوفيتش وفيدرر ونادال وفافرينكا، هم الوحيدون من بين المشاركين في بطولة هذه السنة، الذين سبق لهم إحراز لقب ملبورن.

وصنّف فافرينكا رابعاً ونادال تاسعاً وفيدرر في المركز السابع عشر.

وتشهد البطولة مشاركة التونسي مالك الجزيري والذي سيبدأ مشواره بمواجهة لاعب صاعد من التصفيات.

ولدى السيدات، تبدأ الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالمياً حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الأوكرانية ليسيا تسورنكو.

وكانت كيربر فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها اللقب في أول مباراة نهائية لها ببطولة كبرى عندما تغلبت على حاملته الأميركية سيرينا وليامس 6-4 و3-6 و6-4 في المباراة النهائية.

وأصبحت كيربر أول ألمانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ شتيفي غراف في رولان غاروس 1999.

في المقابل، تستهل سيرينا المتوجة 8 مرات في البطولة، مشوارها بلقاء السويسرية بليندا بنسيتش.