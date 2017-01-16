أيافا تكتب التاريخ رغم خروجها من أستراليا المفتوحة

ولم تتجاوز أيافا السادسة عشر من عمرها، ولكنها حققت رقماً قياسياً مبكراً للغاية في 2017 قبل أن تترك بصمة تاريخية في عالم التنس من خلال مشاركتها اليوم في أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

وخسرت أيافا 3-6 و6-7 اليوم الاثنين أمام الألمانية مونا بارثيل في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة لكنها تركت بصمة تاريخية في عالم التنس حيث أصبحت أول لاعبة من مواليد القرن الحالي تشارك في الأدوار الرئيسية لإحدى البطولات الأربع الكبرى.

وخاضت أيافا فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) بعد فوزها في كانون الأول/ديسمبر الماضي بلقب البطولة الأسترالية للناشئات (تحت 18 عاماً) .

كما ستشارك أيافا في منافسات زوجي السيدات بالبطولة الحالية إلى جوار صديقتها جايمي بورليس.

وبعد يومين فقط من بداية العام الحالي، استغلت أيافا بطولة برزبين الدولية للتنس وأكدت أنها موهبة بازغة جديدة للتنس الأسترالي كما أصبحت أول لاعبة تولد في القرن الحالي وتحقق الفوز في مباراة بالأدوار الرئيسية لإحدى بطولات الرابطة العالمية لمحترفات التنس.

واجتازت أيافا، المولودة في العاشر من أيار/مايو 2000، الدور التأهيلي لبطولة برزبين قبل أن تحجز مكانها في الدور الثاني للبطولة بالفوز على الأميركية بيتاني ماتيك ساندز (31 عاماً) في الدور الأول للبطولة.

ولكن أيافا لم تنجح اليوم في أن تكون أول لاعبة مولودة في القرن الحالي تحقق الفوز في مباراة بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى ليكون رقماً قياسياً جديداً لها بعد الإنجاز الذي حققته قبل أسبوعين في برزبين.

تجدر الإشارة إلى أن أيافا هي أصغر لاعبة شاركت في الأدوار الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة الحالية.