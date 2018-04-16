تقنية الفيديو تثير جدلاً عالمياً وتساعد ماينتس على الانتصار



وخرج ماينتس من منطقة الخطر بفوزه على فرايبورغ 2-صفر في المرحلة الثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم مساء الإثنين.



وعقب إطلاق حكم مباراة ماينتس وفرايبورغ صافرة نهاية الشوط الأول، طلبه منه العودة واستخدام تقنية الفيديو لمشاهدة لقطة مثيرة للجدل.

وبعد استشارة الحكم لمساعديه ومشاهدة اللقطة التي كانت مع اللحظات الأخيرة من الشوط قرر احتساب ركلة جزاء وأمر اللاعبين بالعودة من غرفة الملابس.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالحديث عن ركلة جزاء ماينتس وأثر تقنية الفيديو في تغيير مسار أي مباراة.

وسجل الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس هدفاً من ركلة الجزاء في الدقيقة 45 + 7 قبل أن يضيف الثاني 79.

ورفع ماينتس رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن منافسه في مباراة الليلة الذي تراجع إلى المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه مواجهة فاصلة ذهاباً وإياباً مع ثالث الدرجة الثانية لمعرفة هوية الفريق الذي سيخوض دوري الأضواء الموسم المقبل.

ويحتل هامبورغ وكولن المركزين الأخيرين برصيد 22 و21 نقطة في الدوري ويواجه كلاهما خطراً حقيقياً بالهبوط علماً بأنّ هامبورغ هو الوحيد الذي لم يهبط في تاريخ البوندسليغا.