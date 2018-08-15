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الدوري الإنكليزي الممتاز
طرائف ومنوعات

ناد ألماني يرفض ضم شقيق بوغبا بسبب وزنه الزائد

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رفض ناد ألماني لكرة القدم صاعد حديثا إلى الدرجة الثالثة ضم اللاعب ماتياس بوغبا، الشقيق الأكبر لبطل العالم الفرنسي بول بوغبا، بسبب وزنه الزائد.

beIN SPORTS

وقال شتيفان كرامر مدرب نادي كي أف سي أوردينغن لصحيفة "بيلد" الألمانية "بالنسبة للاعب مهاجم، يتمتع ماتياس ببنية قوية، لكن لياقته ليست جيدة. لديه وزن زائد على الوركين. لن يساعد ماتياس الفريق".

وفاز كي اف سي أوردينغن الذي صعد إلى الدرجة الثالثة في أيار/مايو الماضي، في ثلاث من مبارياته الأربع هذا الموسم.

ولم ينجح ماتياس بوغبا (27 عاما) العائد من إصابة أبعدته لسنة، في الحصول على وظيفة في أي ناد، علما بأنه كان يدافع عن ألوان سبارتا روتردام الهولندي قبل أن يفسخ عقده معه في 2017.

ولد ماتياس في كوناكري ودافع عن ألوان منتخب غينيا في خمس مباريات دولية، فيما يحمل شقيقه الثاني فلورنتان ألوان غنتشلربيرليغي التركي قبل دفاعه عن سانت إتيان الفرنسي بين 2013 و2018.
 

بول بوغبا
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