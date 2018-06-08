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كأس العالم روسيا FIFA 2018
طرائف ومنوعات

سطو مسلح على ملصقات كأس العالم "بانيني"

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اقتحم رجال مسلحون احدى المطابع في الأرجنتين، واستولوا على مئات الآلاف من ملصقات بانيني الخاصة بكأس العالم روسيا FIFA 2018، وفق ما ذكر موقع دويتشه فيله الألماني.

AFP

 

ذكرت السلطات الأرجنتينية أن مسلحين مجهولين قاموا الأسبوع الماضي بالسطو على مستودع لمطبعة تقع في مدينة مونرو الأرجنتينية (خارج العاصمة بوينس آيرس)، وأجبروا الموظفين على وضع أكثر من 600 صندوق من ملصقات (بانيني) الخاصة بكأس العالم روسيا FIFA 2018 في شاحنتهم.

وأكد المسؤولون أن كل صندوق احتوى على 1000 علبة من الملصقات بسعر 60 سنتا (0.50 يورو) لكل منها، واجمالا فان قيمة الملصقات المسروقة بلغت 360 ألف دولار.

وحسب السلطات الأمنية في الأرجنتين فانه من المرجح أن يتم طرح الملصقات المسروقة للبيع في السوق السوداء بسعر مخفض قبل ايام من انطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

 

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