سطو مسلح على ملصقات كأس العالم "بانيني"

ذكرت السلطات الأرجنتينية أن مسلحين مجهولين قاموا الأسبوع الماضي بالسطو على مستودع لمطبعة تقع في مدينة مونرو الأرجنتينية (خارج العاصمة بوينس آيرس)، وأجبروا الموظفين على وضع أكثر من 600 صندوق من ملصقات (بانيني) الخاصة بكأس العالم روسيا FIFA 2018 في شاحنتهم.

وأكد المسؤولون أن كل صندوق احتوى على 1000 علبة من الملصقات بسعر 60 سنتا (0.50 يورو) لكل منها، واجمالا فان قيمة الملصقات المسروقة بلغت 360 ألف دولار.

Armed men stormed a Panini printing house and forced employees to unload more than 600 boxes of FIFA World Cup stickers into their truck.https://t.co/3Kb2ETgeID — dwnews (@dwnews) June 6, 2018

وحسب السلطات الأمنية في الأرجنتين فانه من المرجح أن يتم طرح الملصقات المسروقة للبيع في السوق السوداء بسعر مخفض قبل ايام من انطلاق منافسات كأس العالم 2018 في روسيا.