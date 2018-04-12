اعتذر جيمس بالوتا رئيس نادي روما الايطالي لكرة القدم لرئيس بلدية روما بعد قفزه داخل نافورة ماء تاريخية وسط المدينة احتفالا بفوز فريق الذئاب على برشلونة وتاهله الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال بالوتا في تصريح تناقلته وسائل الاعلام الايطالية: "اريد ان اشكر رئيس بلدية روما على الغرامة المستحقة التي فرضها علي (450 يورو).. انجرفت وراء الفرحة الكبيرة بالتأهل الى نصف النهائي.. كانت ليلة رائعة لنا جميعا في روما.. لا تقفزوا ابدا في النافورة..".

واضافة الى وعده بدفع الغرامة،اكد بالوتا انه سيتبرع بملغ 230 الف يورو لبلدية روما من اجل اعادة بناء وترميم نافورة تاريخية اخرى تقع في مبنى بانثيون وسط المدينة.