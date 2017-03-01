فرسان 35 دولة يشاركون في بطولة الشقب الدولية

ومن المتوقع أن تكون النسخة الخامسة من البطولة، هي الأفضل بالنظر إلى مستوى المشاركة القياسية المرتقبة في المنافسات، حيث يشارك أكثر من 160 فارسًا و240 جوادًا من أكثر من 35 دولة.

ويشارك في النسخة الخامسة نخبة من الفرسان المصنفين عالميًا للمنافسة في مسابقات قفز الحواجز من فئتي 5 و3نجوم، ومسابقة الترويض من فئة 5 نجوم، ومسابقة ترويض الخيل لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة 3 نجوم.

وقبل انطلاق البطولة صرح خليفة بن محمد العطية، المدير التنفيذى للشقب قائلًا: "النسخة الخامسة التي ستكون الأفضل حسب توقعاتنا، نظرًا إلى مستوى المشاركة القياسية المرتقبة في المنافسات، كما نتطلع إلى متابعة العروض الشيقة في المنافسات التي ستسودها روح رياضية عالية".

وتتضمن لائحة الفرسان العالميين المشاركين في منافسات قفز الحواجز كلًّا من بطل قفز الحواجز الألماني المصنف الأول عالمياً دانييل دوسر، الحائز على المرتبة الثانية ضمن جائزة الشقب الكبرى العام الماضي، والألماني المصنف الثاني عالمياً كريستيان آلمان، الحائز على المرتبة الثالثة في منافسات العام الماضي، والفرنسي المصنف الخامس عالمياً سيمون ديليستر.

كما يعاود الفارس السويدي باتريك كيتل المشاركة في البطولة، وهو الفائز بجائزة الشقب الكبرى في الترويض الحر ضمن بطولة العام الماضي.

وتترقب البطولة عروضاً شيقة من عدد من فرسان الترويض مثل البريطاني كارل هستر، المصنف الخامس عالمياً، والروسية إنيسا ميركولوفا، المصنفة السادسة على مستوى العالم.

وفي إطار منافسات ترويض الخيل لذوي الاحتياجات الخاصة، يدافع عن لقب بطولة الشقب 2016 كل من الفارسة الهولندية نيكول دين دولك، الفائزة بلقب الجولة "1ب"، والهولندي ريكست فان دير هورست، الفائز بلقب الجولة الثانية، والجنوب أفريقية فيليبا جونسون دواير، الفائزة بلقب الجولة الثالثة.