مارديني تفكر في تمثيل ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

وقالت مارديني (19 عاماً) في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" لا أعلم حتى الآن. ولكنني سأكون فخورة بتمثيل ألمانيا. كما أنني فخورة أيضاً بالسفر حول العالم كلاجئة".

وتصدرت مارديني العناوين الرئيسة لقيامها بدفع قارب للاجئين حتى الوصول لبر الأمان، وكانت، من مقرها في برلين، جزء من فريق اللاجئين الذي شارك في أولمبياد 2016.

وكانت قد عبرت في وقت سابق عن رغبتها في تمثيل سورية على المستوى الدولي، وهو شيء يظل غير ممكن نظراً للظروف الحالية للبلد التي تمزقها الحرب.

حتى الآن، لا تملك مارديني الجنسية الألمانية وسيتعين عليها أيضاً أن تتأهل أمام رياضيين آخرين لتشارك مع الفريق الألماني في الأولمبياد المقبلة.

وقالت :" إذا حصلت على جواز السفر الألماني، سأحاول التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وفقاً للمعايير الألمانية. ولكن في ألمانيا الأمر لا يكون سهلاً وفقاً للمعاير والمنافسة".

وتشارك مارديني حالياً في بطولة العالم تحت علم الاتحاد الدولي للسباحة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد جعلتها سفيرة للنوايا الحسنة وسيتم قريباً نشر قصة حياتها في كتاب كما سيتم تجسيد قصتها في فيلم.