مونديال 2017: ذهبية رابعة لسيوستروم وسادسة لهوسو

وسجلت سيوستروم 55,53 ثانية، بفارق 0,65 ثانية عن الأسترالية إيما ماكيون و0,84 ثانية عن الأميركية كيلسي ووريل.

وهو اللقب الرابع لسيوستروم (23 عاماً) في هذا السباق ضمن بطولة العالم بعد 2009، 2013، و2015 (فشلت في إحراز الذهبية في بطولة العالم في شنغهاي 2011). كما كانت قريبة من معادلة الرقم القياسي الذي حققته في أولمبياد ريو 2016، والبالغ 55,48 ثانية.

وكانت سيوستروم حققت الأحد رقماً قياسياً في سباق 100 م حرة هو 51,71 ثانية، خلال مشاركتها مع منتخب بلادها في سباق التتابع 4 مرات 100 م. وباتت السويدية الملقبة بـ "الصاروخ"، أول سيدة تنزل تحت حاجز الـ52 ثانية، لتحطم بذلك الرقم السابق وهو 52,06 ثانية الذي حققه الاسترالية كايت كامبل في 2016.

ذهبية سادسة لهوسو



بدورها، احتفظت هوسو، الملقبة بـ"السيدة الحديدية"، بذهبية سباق 200 م متنوعة، لتحرز ذهبية هذا السباق في بطولة العالم للمرة الثالثة تواليا.

وسجلت هوسو (28 عاماً) توقيت 2,07 دقيقة، متقدمة على اليابانية يوي أوهاشي بفارق 0,91 ثانية، والأميركية ماديسين كوكس بفارق 2,71 ثانيتين.

وكانت المجرية أحرزت ذهبية السباق أيضا في أولمبياد ريو 2016.

وحققت هوسو الاثنين ذهبيتها السادسة في بطولة العالم (كلها في 200 و400 م متنوعة)، علماً أنها تحمل الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م متنوعة وقدره 2:06,12 دقيقة، حققته في بطولة العالم 2015 في مدينة قازان الروسية.

وتنافس هوسو في مونديال بلادها في سباقات 200 و400 م متنوعة و100 و200 م ظهرا و200 م حرة و200 م فراشة، كما في نسخة 2015 في قازان حيث فازت بسباقي السباحة المتنوعة وبرونزية 200 م ظهراً.



بيتي يحتفظ بلقبه



إلى ذلك، احتفظ البريطاني آدم بيتي بذهبية سباق 100 م صدراً. وسجل حامل ذهبية أولمبياد ريو الصيف الماضي، 57,47 ثانية (رقم قياسي للبطولة)، متفوقاً على الأميركي كيفن كوردز بفارق 1,32 ثانية والروسي كيريل بريغودا بفارق 1,58 ثانية.

ويحمل بيتي (22 عاماً) الرقم القياسي العالمي البالغ 57,13 ثانية، وحققه في أولمبياد الصيف الماضي.

ومنح بنجامين براود ذهبية ثانية لبريطانية بفوزه بسباق 50 م فراشة، محرزاً لقبه الأول في بطولة العالم.

أنهى براود (22 عاماً) السباق بزمن قدره 22،75 ثانية، مقابل 22،79 ثانية للبرازيلي نيكولاس سانتوس صاحب الفضية، و22،84 للأوكراني أندري غوفوروف الذي نال البرونزية.