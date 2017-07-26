مونديال السباحة 2017: بيليغريني تُسقط ليديكي

وتابع البريطاني آدم بيتي تألقه بإحرازه ذهبية 50م صدراً فيما حطم المنتخب الأميركي المختلط الرقم العالمي في سباق 4*100 متنوعة، الأربعاء ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم السابعة عشرة المقامة في المجر حتى 30 تموز/يوليو.

وتصدرت الولايات المتحدة ترتيب الميداليات مع 6 ذهبيات، مقابل 3 لكل من الصين وبريطانيا و2 لايطاليا.

وأحرزت بيليغريني (28 عاماً) ذهبيتها الثالثة مسجلةً 1،54،73 دقيقة متفوقة في الأمتار الأخيرة على ليديكي، حاملة ذهبيتي الأولمبياد وبطولة العالم، والأسترالية إيما ماكيون اللتين سجلتا التوقيت عينه (1،55،18 دقيقة). وحلت البطلة المجرية كاتينكا هوسو سابعة.

وتوجت بيليغريني، حاملة الرقم العالمي (1،52،98 د) بلقب السباق في نسختي روما 2009 وشنغهاي 2011، فأصبحت الأولى بين الرجال والسيدات تحرز 7 ميداليات في سباق فردي واحد ضمن بطولة العالم، إذ حصدت الفضية في مونتريال 2005، برشلونة 2013 وقازان 2015 والبرونزية في ملبورن 2007.

وهذه أول مرة تفشل ليديكي في إحراز المركز الأول في 13 نهائياً ضمن فردي المسابقات الدولية.

وهي الميدالية الرابعة لليديكي في مونديال المجر، إذ سبق لها الاحتفاظ بلقب سباق 400 م حرة للمرة الثالثة توالياً، وذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة.



بيتي نجم منافسات الصدر

وأهدر البريطاني آدم بيتي حامل اللقب فرصة تحطيم الرقم القياسي العالمي مرة جديدة لكنه أحرز ذهبية سباق 50م صدرا، مسجلا 25،99 ثانية ومتفوقا على البرازيلي جواو غوميش جونيور (26،52 ث) والجنوب أفريقي كاميرون فان در بيرغ (26،60 ث).

وكان بيتي (22 عاماً) على بعد 4 بالمئة من الثانية من تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي سجله في تصفيات الثلاثاء (25،95 ث). وهذا اكبر فارق (53 بالمئة من الثانية) بين الفائز ووصيفه في تاريخ السباق.

وهذه ثاني ذهبية يحرزها بيتي في البطولة بعد 100م صدراً، واصبح اول سباح يحرز لقب 50 مترا صدرا مرتين على التوالي.

من جهته، أحرز فان دن بيرغ (29 عاماً) سادس ميدالية في السباق بينها ذهبيتا روما 2009 وبرشلونة 2013، لكنه عجز أن يصبح أول سباح يحرز اللقب 3 مرات.

لو كلو يثأر من تشيه

وثأر الجنوب افريقي تشاد لو كلو من المرشح المحلي لازلو تشيه باحرازه ذهبية سباق 200م فراشة، محققا 1،53،33 دقيقة مقابل 1،53،72 لخصمه حامل اللقب، فيما حل الياباني دايا ساتو ثالثا (1،54،21 د).

وهيمن لو كلو (25 عاما)، حامل ذهبية السباق في العاب لندن الاولمبية 2012، على السباق من بدايته حتى نهايته.

وكان لو كلو توج بلقب السباق في نسخة برشلونة 2013 وحل ثانيا في قازان 2015 وراء تشيه، فأصبح ثالث سباح يحرز اللقب أكثر من مرة بعد الاسطورة الاميركية مايكل فيلبس (5) والالماني مايكل غروس (2).

من جهته، أحرز تشيه (31 عاماً) ميداليته الـ13 في بطولة العالم (ذهبيتان، 6 فضيات و5 برونزيات)، مقابل 11 لمواطنته هوسو.

وحطم منتخب الولايات المتحدة المختلط الرقم القياسي العالمي وأحرز ذهبية التتابع 4*100م متنوعة مسجلاً 3،38،56 دقائق، بفضل مات غريفيرز وليلي كينغ وكاليب ريميل دريسيل وسيمون مانويل. وحلت استراليا ثانية (3،41،21 د) وكندا والصين بالتساوي في المركز الثالث (3،41،25د).

وكان الفريق الأميركي حطم الرقم العالمي صباحاً في التصفيات مسجلاً 3،40،28 د.

وأحرزت ايطاليا ذهبية ثانية في يوم واحد عن طريق غابرييلي ديتي في 800م حرة، اذ سجل 7،40،77 دقائق متفوقا بفارق 96 بالمئة من الثانية على البولندي فويتشي فويداك ومواطنه غريغوريو بالترينييري (بفارق 1،67 ثانية).

واكتفى حامل اللقب الصيني سون يانغ بالمركز الخامس، بعد تتويجه في بودابست في سباقي 200 و400م.

وحل الجزائري أسامة سحنون خامساً في نصف نهائي 100م حرة بفارق 2 بالمئة من الثانية عن آخر المتأهلين.

