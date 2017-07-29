وسيكون إلى جانب فيتل عند الخط الأول زميله في الفريق، الفنلندي كيمي رايكونن، وخلفه مواطنه سائق فريق مرسيدس فالتيري بوتاس. أما هاميلتون الذي تفصله نقطة واحدة فقط عن فيتل متصدر ترتيب بطولة العالم، فاكتفى بالمركز الرابع.

وحقق فيتل (30 عاماً) السبت أفضل توقيت في التجارب الرسمية على حلبة هنغارورينغ مع 1.16:276 دقيقة، متقدماً بفارق 0,168 ثانية عن رايكونن، و0,254 ثانية عن بوتاس.

وهي المرة الثامنة والأربعين التي ينطلق فيها فيتل من المركز الأول، والثانية فقط في موسم 2017 الذي فاز خلاله بثلاث سباقات، آخرها جائزة موناكو الكبرى في نهاية آيار/مايو، حين كان أيضاً ثاني المنطلقين خلف رايكونن.

أما هاميلتون الذي أحرز قبل أسبوعين جائزة بريطانيا الكبرى وقلّص الفارق مع فيتل متصدر ترتيب بطولة العالم إلى نقطة واحدة، ففشل في معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول (68) والذي يحمله السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر.

وقال فيتل بطل العالم أربع مرات: "هذه حلبة أحبها كثيراً، ونيل المركز الأول تحت هذه الشمس وأمام هؤلاء المشجعين هو أمر لطيف فعلاً".

وأوضح أنّ فيراري حصل على أفضل أداء من الإطارات على الحلبة الشديدة التعرج والبطيئة إلى حد ما، ما قد يمنح الفريق الإيطالي أفضلية في سباق الغد، لاسيما أنّ الثنائي فيتل - رايكونن يحتل صدارة الانطلاق للمرة الأولى منذ جائزة موناكو الكبرى في أيار/مايو الماضي. وانتهى السباق حينها بفوز فيتل وحلول رايكونن ثانياً.

أمّا بوتاس فاعتبر: "أننا (مرسيدس) لا نحقق أداء على قدر المستوى المطلوب هنا، لذا علينا التحسن أكثر على هذا النوع من الحلبات".

ورأى هاميلتون أنّ تفوق فيراري في التجارب كان متوقعاً، وأنّ ذلك سيعزّز من حظوظ الفريق في الفوز الأحد نظراً إلى طبيعة الحلبة "إلاّ في حال تمكننا من القيام بشيء ما بفضل استراتيجية" تبديل الإطارات.

وفاز هاميلتون بجائزة المجر الكبرى خمس مرات آخرها 2016، في مقابل فوز وحيد لفيتل عام 2015.

إلى ذلك، احتل فريق ريد بول الخط الثالث عند الانطلاق، مع حلول سائقيه الهولندي ماكس فيرشتابن والأسترالي دانيال ريكياردو في المركزين الخامس والسادس على التوالي، علماً أنّ ريكياردو كان الأفضل في جولتي التجارب الحرة اللتين أقيمتا الجمعة.

وفرض منظمو السباق عقوبة الإرجاع ثلاثة مراكز عند الانطلاق على سائق فريق تورو روسو الروسي دانييل كفيات بسبب مضايقته سائق وليامس الكندي لانس سترول.

وبذلك، سينطلق الروسي من المركز 16 الأحد بحسب الاتحاد الدولي للسيارات الذي أشار إلى أنّ "مفوّضي السباق رأوا أنّ كفيات كان يخوض لفة بطيئة بشكل استثنائي بعد ارتكابه خطأ وتسبّبه بأضرار في إطارات سيارته".

وتلقى السائق إشعاراً متأخراً من فريقه بأنّ سترول يقترب منه خلال لفته السريعة، ما دفعه إلى الابتعاد عن مساره عند المنعطف الحادي عشر، إلاّ أنّ ذلك لم يكن كافياً للكندي الذي اضطر لإبطاء سرعته.

ترتيب السائقين العشرة الأوائل عند الإنطلاق

1- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1:16,276 دقيقة

2- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1:16,444 د

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1:16,530 د

4- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:16,693 د

5- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) 1:16,797 د

6- الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) 1:16,818 د

7- الألماني نيكو هولكنبرغ (رينو) 1:17,468 د

8- الإسباني فرناندو ألونسو (ماكلارين) 1:17,549 د

9- البلجيكي ستوفيل فاندورن (ماكلارين) 1:17,894 د

10- الإسباني كارلوس ساينز (تورو روسو) 1:18,311 د