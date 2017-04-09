رالي كورسيكا: نوفيل يتفوق على أوجييه

وتفوق نوفيل على بطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة الفرنسي سيباستيان اوجييه (فورد فييستا)، وعلى زميله في هيونداي الإسباني داني سوردو.

والفوز هو الثالث لنوفيل في بطولة العالم، والأول في 2017 وقد تقدم في نهاية الرالي بفارق 55 ثانية عن أوجييه الذي غاب عن الدرجة الأولى لمنصة التتويج للسباق الثالث على التوالي، وذلك بعدما افتتح مشواره مع فريقه الجديد هيونداي بالفوز في الرالي الافتتاحي في مونتي كارلو.

وعوض نوفيل ما فاته في الجولتين الأوليين لهذا الموسم حين كان في طريقه لتحقيق الفوز بعد إنهائه يوم السبت في الصدارة، لكنه ارتكب الخطأ في اليوم الأخير وأنهى راليي مونتي كارلو والسويد في المركزين 15 و13 على التوالي.

واستحق نوفيل (28 عاماً) فوزه الأول للموسم كونه كان صاحب أكبر عدد انتصارات في المراحل الخاصة المخصصة للسرعة في الجولات الأربع التي أقيمت حتى الآن.

وتصدر البلجيكي النسخة الـ60 من رالي كورسيكا مع انتصاف مراحل يوم السبت بعد انسحاب البريطاني كريس ميك (سيتروين)، ثم حافظ على الصدارة حتى النهاية، ليصبح الفائز الرابع في الجولات الأربع الأولى لهذا الموسم بعد أوجييه والفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا) وميك.

ورفع وصيف بطل العالم لعام 2016 رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، خلف أوجييه المتصدر (88) ولاتفالا (75) الذي حل رابعاً في رالي كورسيكا.

وينتقل السائقون إلى الأرجنتين التي تحتضن الجولة الخامسة بين 27 و30 نيسان/ابريل الحالي.



- ترتيب الخمسة الأوائل:

1- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي آي 20) 3:22.53.4 ساعة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد فييستا) بفارق 54.7 ثانية

3- الإسباني داني سوردو (هيونداي آي 20) بفارق 56 ث

4- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (تويوتا) بفارق 1:09.6 دقيقة

5- الإيرنلدي كريغ برين (سيترويت سي 3) بفاق 1:09.7 د



- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة السائقين:

1- أوجييه 88 نقطة

2- لاتفالا 75

3- نوفيل 54

3- تاناك 48

4- سودرو 47



- ترتيب بطولة الصانعين:

1- ام-سبورت وورلد رالي تيم (فورد) 129 نقطة

2- هيونداي موتور سبورت 105

3- تويوتا غازو ريسينغ دبليو ار سي 79

4- سيتروين توتال ابوظبي دبليو ار تي 71