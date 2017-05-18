هايدن بطل "موتو جي بي" السابق في وضع حرج

وكشف مستشفى تشيزينا الخميس أن وضع هايدن (35 عاماً) الذي انتقل في العامين الأخيرين الى سباقات "سوبر بايك" بعدما شارك في بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" من 2003 حتى 2016 وأحرز لقبها عام 2006، لا يزال حرجاً للغاية، مشيراً إلى أنه يعاني من "صدمة متعددة خطيرة تسببت بأضرار بالغة في الدماغ".

وتعرض هايدن للحادث بعد ظهر الأربعاء خلال ركوبه دراجته الهوائية على الطريق الذي يصل تافوليتو بريتشيوني، جنوب منتجع ريميني، حيث صدمته سيارة في ظروف لا تزال غير واضحة.

وأوضح المستشفى في بيان اليوم أن هايدن يرقد في العناية المركزة.

ووصلت خطيبته جاكي وشقيقه طومي ووالدته روز إلى المستشفى للتواجد بقرب الدراج الذي يعاني أيضاً، بحسب التقارير، من كسر في ساقه وحوضه.

ونشر فريقه السابق تغريدة عبر موقع "تويتر" جاء فيها "شكراً لكل مشجعي نيكي على مساندتكم بعد هذا الحادث. إنه يتلقى العلاج الطبي في ايطاليا، ويجب أن نتحلى الآن بالصبر"، مؤكداً أن "الطاقم الطبي يعمل بجهد كبير، وسنزودكم بكل جديد ما أن يصبح متوفراً".

واستغل الإيطالي فينتشنزو نيبالي، المشاركة حالياً في طواف ايطاليا "جيرو" للدراجات الهوائية، حادثة هايدن لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهه ونظرائه في هذه الرياضة، معبراً عن سخطه حيال ما حصل مع الأميركي حيث قال في تغريدة "تباً... لكنكم تفهمون بأننا (الدراجون) الأضعف على الطرقات! حياتنا على المحك!".

وخسر نيبالي أحد أصدقائه ميكيلي سكاربوني، بطل طواف ايطاليا "جيرو" 2011، الشهر الماضي بعدما صدمته شاحنة خلال حصة تدريبية استعداداً لنسخة 2017 التي انطلقت في الخامس من الشهر الحالي وتختتم في 28 منه.

أما الإيطالي فالنتيو روسي، أحد أبرز سائقي الدراجات النارية والذي خسر لقب "موتو جي بي" 2006 لصالح هايدن الذي خسر لقب 2006 لمصلحة هايدن، فعلق عبر فيسبوك قائلاً "نيكي هو أحد أفضل الأصدقاء الذين حظيت بهم في الحظائر. كنا زملاء في هوندا خلال عامه الأول في 2003... بعد أعوام، تصارعنا على لقب 2006 حتى السباق الأخير وتغلب علي وأصبح بطل موتو جي بي... هيا نيكي، نحن جميعا إلى جانبك".