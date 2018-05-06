ماركيز يحقق فوزه الثاني وينتزع صدارة "MotoGP"

حقق الإسباني مارك ماركيز (هوندا)، الساعي إلى لقبه الثالث توالياً والخامس خلال مسيرته في فئة "MotoGP"، فوزه الثاني لهذا الموسم وانتزع صدارة الترتيب العام بعدما أنهى جائزة إسبانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للدراجات النارية، في المركز الأول.

وتقدم ماركيز بفارق 5.241 ثانية على الفرنسي يوهان زاركو (ياماها تيك 3) الذي استفاد من سقوط جماعي طال كلا من الإسبانيين داني بدروزا (هوندا) وخورخي لورنزو (دوكاتي) والإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، من أجل نيل المركز الثاني في السباق والترتيب العام على حد سواء.

وكانت المنافسة محتدمة في اللفات الأولى من السباق الذي بدأه البريطاني كارل كراتشلو (هوندا) من المركز الأول، لكن سرعان ما بدأ ماركيز بالابتعاد في الصدارة قبل أن يحصل الحادث في اللفة 14 (من أصل 25) حين حصل احتكاك بين بدروزا ولورنزو فسقطا أرضاً وتسببا أيضاً بخروج دوفيتسيوزو الذي دخل إلى هذا السباق وهو في صدارة الترتيب وخرج منه في المركز الخامس.

واستفاد الإيطالي الآخر أندريا يانوني (سوزوكي) مما حصل لينهي سباقه الثاني على التوالي في المركز الثالث، ليصعد في الترتيب العام إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فيما تصدر ماركيز الذي يحقق فوزه الثاني في سباق بلاده ضمن فئة موتو جي بي والـ37 في مسيرته، بـ70 نقطة أمام زاركو (58) والإسباني الآخر مافريك فيناليس (58) الذي حل سابعاً الأحد على دراجة ياماها.