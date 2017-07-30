لابي بطلاً لرالي فنلندا

أفي المقابل، بينما انتزع البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) صدارة الترتيب العام من بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه (فورد).

وأنهى لابي (26 عاماً) رالي بلاده أمام البريطاني إيلفين إيفانز (فورد) ومواطنه يوهو هانينن (تويوتا أيضاً)، مستفيداً من انسحاب مواطنه وزميله ياري-ماتي لاتفالا السبت في المرحلة التاسعة عشرة بسبب مشكلة في سيارته.

وأعاد لابي الذي خاض الرالي الرابع فقط مع تويوتا، اللقب إلى البلد المضيف بعدما آل الموسم الماضي للبريطاني كريس ميك (سيتروين)، علمًا بأن بطل العالم السابق الفرنسي سيباستيان لوب هو السائق الأجنبي الوحيد الذي فاز بالرالي أكثر من مرة (أعوام 2008 و2011 و2012).

وكان أوجييه، بطل العالم في المواسم الأربعة السابقة، يمني النفس بالسير على خطى لوب والفوز بالرالي للمرة الثانية (الأولى عام 2013)، إلا أن الحظ عاند سائق فورد الذي انتهى الرالي بالنسبة إليه من اليوم الأول بعد تعرض سيارته لحادث في المرحلة الخاصة الرابعة (من أصل 25 في الرالي)، ما تسبب بتضرر جهاز التعليق الخلفي.

واستفاد نوفيل من انسحاب أوجييه لانتزاع الصدارة منه بحصوله على نقاط المركز السادس في الرالي الفنلندي ونقطة المركز الثالث في المرحلة الاستعراضية الخاصة.

وأصبح نوفيل على المسافة ذاتها من أوجييه من حيث عدد النقاط (160 لكل منهما) لكن السائق البلجيكي تصدر لأنه حقق ثلاثة انتصارات لهذا الموسم (في فرنسا والأرجنتين والمرحلة السابقة في بولندا)، مقابل انتصارين لمنافسه الفرنسي (مونتي كارلو والبرتغال).

وعلى رغم الفوز، لا يزال لابي في المركز العاشر في الترتيب العام برصيد 45 نقطة، إلا أن مشاركاته مع تويوتا تقتصر على أربع راليات، وهي الأولى له في بطولة الكبار، ما يؤكد تمتعه بالموهبة.

وحل لابي رابعاً في سباقه الثاني في جزيرة ساردينيا الإيطالية، وتوج الموسم الماضي بلقب فئة "دبيلو أر سي 2".

أما بالنسبة إلى لاتفالا الذي بدا السبت قادراً على الفوز بعد انتزاعه الصدارة من لابي، قبل أن يتعرض لمشكلة في سيارته، فقد حرم من الفوز بهذا الرالي للمرة الرابعة في مسيرته وتعزيز حظوظه بأن يتمكن قبل نهاية مسيرته، من معادلة الرقم القياسي الذي يتشاركه مواطناه هانو ميكولا وماركوس غرونهولم (7 مرات).

وتجمد رصيد لاتفالا عند 114 نقطة في المركز الرابع مباشرة خلف الإستوني أوت تاناك الذي أنهى الرالي في المركز السابع.

وتدخل البطولة في العطلة الصيفية التقليدية قبل أن تعاود نشاطها في المرحلة العاشرة المقررة في ألمانيا بين 18 آب/أغسطس و20 منه.



- ترتيب الخمسة الأوائل:

1- الفنلندي إيسابيكا لابي (تويوتا) 2.29:26,9 ساعة

2- البريطاني إيلفين إيفانز (فورد) بفارق 36 ثانية

3- الفنلندي يوهو هانينن (تويوتا) بفارق 36,3 ث

4- الفنلندي تيمو سونينن (فورد) بفارق 1:01,5 دقيقة

5- الايرلندي كريغ برين (سيتروين) بفارق 1:22,6 دقيقة



- ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1- البلجيكي تييري نوفيل 160 نقطة

2- الفرنسي سيباستيان أوجييه 160 نقطة

3- الإستوني أوت تاناك 119 نقطة

4- الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا 114 نقطة

5- الإسباني داني سوردو 86 نقطة



- ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1- أم-سبورت (فورد) 285 نقطة

2- هيونداي 251

3- تويوتا 193

4- سيتروين 135