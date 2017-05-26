فالنتينو روسي يغادر المستشفى

وقالت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن روسي (38 عاما) أمضى ليلة الخميس في مستشفى بيزارو أوربينو قرب ريميني بعد تعرضه لحادث في موندافيو. وأشارت إلى أن "السلطات (الطبية في المستشفى) سمحت له بالعودة الى منزله".

وكان فريق ياماها الذي ينتمي إليه روسي، أكد في وقت سابق تعافي الدراج الإيطالي من الإصابة في صدره ومعدته. وأصدر بيانا جاء فيه "خضع (روسي) للفحوصات أمس (الخميس) بعد تعرضه للسقوط عن دراجته (...) وهو يحقق تقدما".

وكان روسي تعرض للسقوط في اللفة الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى لفرنسا على حلبة لومان، مهديا الفوز إلى زميله الإسباني مافريك فيناليس، فتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة العالم.

ولم يتضح ما إذا كان روسي سيشارك في سباق الجائزة الكبرى لإيطاليا الأسبوع المقبل.