روزبرغ سفيراً لمرسيدس في 2017

ووافق روزبرغ على العمل كممثل لعلامة مرسيدس التجارية في 2017، حسبما أشار الفريق الألماني في بيان له صدر أمس الاثنين، أعلن فيه أيضا عن التعاقد مع السائق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي سيحل بديلا لروزبرغ.

وسيبدأ روزبرغ مهمته الجديدة بدء من اليوم الثلاثاء بحضور حفل دعائي في مدينة جينيف السويسرية بصحبة زميله القديم في مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون.

وكان روزبرغ قد أعلن اعتزاله في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أيام قليلة من حصوله على اللقب العالمي الأول في مسيرته.

وأثار قرار روزبرغ قلقا كبيرا داخل فريق مرسيدس، الذي اضطر إلى البحث عن بديل للسائق الألماني حتى وجد ضالته في النهاية مع الفنلندي بوتاس، الذي نجح في فسخ تعاقده مع فريق ويليامس بعد مفاوضات شاقة.