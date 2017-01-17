رياضات ميكانيكية
Reuters

روزبرغ سفيراً لمرسيدس في 2017

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أعلن فريق مرسيدس، الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات "فورمولا وان"، أن السائق الألماني نيكو روزبرغ سيشغل منصب سفير الفريق بعد اعتزاله.

ووافق روزبرغ على العمل كممثل لعلامة مرسيدس التجارية في 2017، حسبما أشار الفريق الألماني في بيان له صدر أمس الاثنين، أعلن فيه أيضا عن التعاقد مع السائق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي سيحل بديلا لروزبرغ.

وسيبدأ روزبرغ مهمته الجديدة بدء من اليوم الثلاثاء بحضور حفل دعائي في مدينة جينيف السويسرية بصحبة زميله القديم في مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون.

وكان روزبرغ قد أعلن اعتزاله في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أيام قليلة من حصوله على اللقب العالمي الأول في مسيرته.

وأثار قرار روزبرغ قلقا كبيرا داخل فريق مرسيدس، الذي اضطر إلى البحث عن بديل للسائق الألماني حتى وجد ضالته في النهاية مع الفنلندي بوتاس، الذي نجح في فسخ تعاقده مع فريق ويليامس بعد مفاوضات شاقة.
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