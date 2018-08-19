رالي ألمانيا: الفوز لتاناك ونوفيل يحافظ على صدارة الترتيب

وخلف الأستوني سائق تويوتا ياريس، حلّ نوفيل متصدر الترتيب العام في المركز الثاني على "هيونداي آي 20".

وأكمل الفنلندي إيسابيكا لابي (تويوتا) منصة التتويج، ليكتفي أوجييه (فورد فييستا) بالمركز الرابع.



وهو الفوز الثالث لتاناك هذه السنة بعد راليي الأرجنتين وفنلندا.

وبدأ السائق البالغ من العمر 30 عاما الرالي الألماني بقوة، وتصدر بعد المرحلة الأولى التي أقيمت ليل الخميس. وبعدما تمكن أوجييه من التصدر لفترة وجيزة بعد المرحلة الثانية صباح الجمعة، عاد تاناك ليفرض سيطرته على مجريات الرالي، ويحافظ على فارق راوح بين 12 و14 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

وقال نوفيل "كانت نهاية أسبوع متعبة، لذا إنهاء السباق في المركز الثاني يظهر أننا عملنا بشكل جيد (...) نجحت في توسيع الفارق (عن أوجييه)، هذا كان هدفي، إلا أنني عانيت من ضعف الثقة والإيقاع، كنت قادراً على تسجيل نقاط أكثر في المرحلة الخاصة الأخيرة، إلا أنني ارتكبت خطأ".

من جهته قال أوجييه: "نستحق أكثر هذا الأسبوع، لذا لا يمكنني أن أقول إنني سعيد بهذه النتيجة، لكن هذا هو الرالي وعلينا تقبل الأمر، أنقذنا يومنا بالفوز بالمرحلة الخاصة الأخيرة، والآن علينا التركيز على الرالي المقبل".