راليات: الإستوني تاناك ينتقل إلى تويوتا بدءاً من 2018

وكتب الفريق الذي يديره بطل العالم السابق الفنلندي تومي ماكينن في بيان "يؤكد فريق تويوتا غازو للراليات أن أوت تاناك سيقود سيارة ياريس دبليو آر سي بدءاً من رالي مونتي كارلو (25-28 كانون الثاني/يناير) السنة المقبلة مع مساعده مارتين ياريفويا".

وتابع "يسعدنا الحصول على خدمات أوت الذي كنا نراقبه منذ زمن بعيد. يشكل مزيجاً من الخبرة والشباب مع سلوك جيد سيجعله يتأقلم مع فريقنا".

ويشارك سائقان آخران مع تويوتا في كامل سباقات الموسم المقبل، هما الفنلنديان ياري-ماتي لاتفالا وإيسابيكا لابي.

وسيصبح مساعد هانيين، الفنلندي كاي ليندستروم، المدير الرياضي للفريق بدءاً من رالي أستراليا (16-19 تشرين اثاني/نوفمبر)، المرحلة الأخيرة من بطولة العالم 2017.

وصعد تاناك (30 عاماً) عشر مرات على المنصة وحقق فوزين في 2017 في سردينيا وألمانيا، في 77 رالياً شارك فيها منذ 2009.

ويحتل راهناً المركز الثاني في ترتيب السائقين قبل مرحلتين على نهاية الموسم.

ويشكل رحيله ضربة قوية لفريق أم سبورت الذي قد يخسر أيضاً بطل العالم أربع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه الموسم المقبل لفريق سيتروين.

