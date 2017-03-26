دراجات نارية: الإسباني فينياليس يتوج بجائزة قطر الكبرى

وحقق فينياليس الفوز الثاني له في فئة موتو جي بي والأول مع فريقه الجديد ياماها الذي انضم اليه من سوزوكي في نهاية الموسم الماضي ليخلف مواطنه خورخي ماركيز.

وكان فينياليس، الذي اعتبر بين المرشحين البارزين لإحراز اللقب مع حامله مواطنه مارك ماركيز، في المستوى طيلة نهاية الأسبوع بعدما فرض سيطرته في التجارب التي سبقت انطلاقة الموسم.

وبات فيناليس الأحد بعد مايك هايلوود ثاني أصغر سائق يحرز المركز الأول في فئة موتو جي بي على دراجتين مختلفتين.

وقطع فينياليس المسافة بزمن 38،59،999 دقيقة، وحل أمام الإيطاليين أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) وزميله في فريق ياماها الإيطالي فالنتينو روسي.

وفي فئة موتو 2، كان المركز الأول من نصيب الإيطالي فرانكو موربيديلي (كاليكس) متقدما على زميليه في الفريق، السويسري توماس لوثي، بطل فئة 125 سم مكعب عام 2005، والياباني تاكاكي ناكاغامي.

وحقق موربيديلي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، أخيراً فوزه الأول في الجائزة الكبرى علماً بأنه كان بين الثلاثة الأوائل 8 مرات في مسيرته الاحترافية بينها 7 مرات العام الماضي.

وقطع موربيديلي المسافة بزمن 40.18.840 دقيقة، وتقدم بفارق 2.681 ثانية على لوثي وصيف بطل الموسم الماضي، وبفارق 3.304 ثوان على ناغاكامي.

وفي فئة موتو 3، كان النصر حليف سائق هوندا الشاب الإسباني خوان مير (19 عاماً) الذي حقق فوزه الثاني في مسيرته الاحترافية بعد ان قطع المسافة بزمن 38.27.364دقيقة، متقدماً على زميليه في الفريق، البريطاني جون ماكفي (بفارق 0.135 ثانية) و3- الإسباني خورخي مارتن (بفارق 0.218 ث).

وكان مير أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس مع فريق كاي تي ام.

ترتيب الخمسة الأوائل في موتو جي بي:

1- الإسباني مافريكس فينياليس (ياماها) 38.59.999 دقيقة

2- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 0.461 ثانية

3- الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها) بفارق 1.982 ث

4- الإسباني مارك ماركيز (هوندا) بفارق 6.745 ث

5- الاسباني داني بدروسا (هوندا) بفارق 7.128 ث