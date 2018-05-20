جائزة فرنسا الكبرى: فوز ثالث لماركيز يبعده في الصدارة

حقق الاسباني مارك ماركيز (هوندا) الساعي الى لقبه الثالث على التوالي والخامس خلال مسيرته في فئة "موتو جي بي"، فوزه الثالث لهذا الموسم وانتزع صدارة الترتيب العام بعدما أنهى جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية، في المركز الأول.

وأنهى ماركيز السباق بزمن قدره 41:49،773 دقيقة، متقدما بفارق 2,310 ثانية على الايطاليين دانيلو بيتروتشي (دوكاتي) وفالنتينو روسي (ياماها) بفارق 5,350 ث.

وابتعد ماركيز بصدارة ترتيب بطولة العالم رافعا رصيده الى 95 نقطة، بفارق 36 نقطة عن الاسباني مافريك فيناليس الذي حل سابعا في سباق اليوم بفارق 13,543 ث، و37 نقطة عن الفرنسي يوهان زاركو (ياماها) الذي وقع في اللفة السابعة وانسحب من السباق.

وفي فئة موتو 2، عزز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (كاليكس) صدارته للترتيب العام بتحقيقه الفوز الثالث هذا الموسم من أصل خمسة سباقات، بعدما فرض هيمنته على السباق منذ البداية وانهاه من حيث بدأه في المركز الأول.

وتقدم بانيايا على الإسباني اليكس ماركيز (كاليكس)، الشقيق الأصغر لبطل موتو جي بي مارك ماركيز، بفارق 2,709 ثانية، فيما جاء الإسباني الآخر خوان مير (كاليكس) ثالثا بفارق 4,865 ثانية، ليصعد الى منصة التتويج للمرة الأول في الفئة المتوسطة التي انتقل اليها هذا الموسم بعد تتويجه بطلا لفئة موتو 3.

وفي الترتيب العام، رفع بانيايا رصيده الى 98 نقطة في الصدارة بفارق 25 نقطة عن البرتغالي ميغيل اوليفيرا (كاي تي ام) الذي صعد الى المركز الثاني بعد حلوله سادسا، مستفيدا من انسحاب بطل السباق الماضي الإيطالي الآخر لورنزو بالداساري (كاليكس).

وتراجع بالداساري من المركز الثاني الى الرابع (64 نقطة) لصالح ماركيز الذي أصبح ثالثا (67) خلف اوليفيرا.

وفي فئة موتو 3، استفاد الإسباني البرت اريناس (كاي تي ام) من معاقبة الإيطالي فابيو دي جانانتونيو (هوندا) باضافة ثلاث ثوان على توقيته وانزاله من المركز الأول الى الرابع بسبب سلوكه مسارا مختصرا عند احد المنعطفات، ليحقق فوزه الأول على الاطلاق.

وبعد أن كان المركز الثامن الذي حققه في سباق سان مارينو أفضل نتيجة في مسيرته، احتفل اريناس (21 عاما) الأحد بفوزه الأول على الاطلاق في موسمه الرابع ضمن بطولة العالم التي استهلها في 2014 بسباق يتيم كان في ختام الموسم على حلبة فالنسيا الإسبانية.

وأنهى اريناس سباق الأحد بفارق ضئيل جدا بلغ 0,160 ثانية عن زميله الإيطالي اندريا مينيو، فيما جاء مواطنه ماركو راميريز (كاي تي ام ايضا) ثالثا بفارق 0,709 ثانية أمام دي جانانتونيو الذي أنهى السباق رابعا بعد معاقبته، متقدما على مواطنه نيكولو انتونيلي (هوندا).

وكانت نهاية السباق مجنونة، إذ سقط متصدر البطولة الإيطالي ماركو بيتسيكي (كاي تي ام) في المنعطف الأخير حين كان في طريقه لتحقيق الفوز، مطيحا في طريقه بالإسباني خورخي مارتن (هوندا) الذي كان يتصارع معه طيلة السباق على الصدارة.

ورغم خروجه من السباق ، حافظ بيتسيكي على صدارة الترتيب العام (63 نقطة) أمام مواطنه دي جانانتونيو الذي صعد من المركز الرابع الى الثاني (59) أمام الاسباني ارون كانيت الذي حل ثامنا (56 نقطة)، ومواطن الأخير مارتن الذي انطلق من المركز الأول لكنه لم يتجاوز خط النهاية للسباق الثاني تواليا (55)، ومينيو (45).

