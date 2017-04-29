جائزة روسيا الكبرى: فيتل أول المنطلقين في روسيا!

وسجل فيتل أسرع وقت في التجارب الرسمية المؤهلة السبت، متقدماً زميله في الفريق كيمي رايكونن. وسيكون سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس في الخط الثاني بعدما حل ثالثًا أمام زميله البريطاني لويس هاميلتون.

وهذه المرة الأولى ينطلق فيها فيتل من المركز الأول بعد سباق الجائزة الكبرى لسنغافورة في أيلول/سبتمبر 2015.

وسجل فيتل بطل العالم أربع مرات ومتصدر ترتيب السائقين في بطولة العالم، أسرع وقت في التجارب الرسمية المؤهلة السبت على حلبة سوتشي على البحر الأسود، قاطعاً مسافة 5,848 كيلومترات في 1:33:194 دقيقة بمتوسط سرعة 225,903 كيلومتراً في الساعة، ومتقدماً زميله الفنلندي كيمي رايكونن الذي حل ثانياً بفارق 0:059 ثانية. فيما سيكون سائقا مرسيدس في الخط الثاني، إذ حل الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بفارق 0:095 ثانية والبريطاني لويس هاميلتون رابعاً.

وكان فيتل خرج فائزاً بسباقين من أصل ثلاثة في بداية الموسم، ما جعله متقدماً على هاميلتون بفارق 7 نقاط في هذه المعركة التي تبدو ثنائية بامتياز، لأن السائقين صعدا إلى منصة التتويج في السباقات الثلاثة كون الألماني جاء ثانياً في الصين خلف البريطاني الذي جاء ثانياً أيضاً في أستراليا والبحرين.

وهذه المرة الأولى منذ 127 سباقًا وتحديداً سباق الجائزة الكبرى لفرنسا في 2008 تحقق فيها فيراري الثنائية انطلاقا من الخط الأول. كما إنها المرة الأولى في 31 سباقاً منذ سباق الجائزة الكبرى لروسيا عام 2014، تغيب فيها مرسيدس عن الخط الأول انطلاقاً.

وتوقع المراقبون أن تساهم برودة الطقس في استهلاك أقل للإطارات، ما يعني توفير السائقين التوقف في مرآب الصيانة لتبديل الإطارات. الأمر الذي أشار إليه هاميلتون بالقول: "إن حلبة سوتشي سلسة وأقل استهلاكاً للإطارات، وبإمكاننا إكمال عدد كبير من اللفات".



- ترتيب العشرة الأوائل:

1- الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) 1:33:194 دقيقة، بمتوسط سرعة 225,903 ميلومتراً في الساعة

1- الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) 1:33:253

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) 1:33:289

4- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) 1:33:767

5- الأسترالي دانييل ريكياردو (ريد بول)1:34:905

6- البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس مرسيدس)1:35:110

7- الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) 1:35:161

8- الألماني نيكو هولكنبرغ (رينو) 1:35:285

9- المكسيكي سيرخيو بيريز (فورس إنديا مرسيدس) 1:35:337

10- الفرنسي إستيبان أوكون (فورس انديا مرسيدس) 1:35:430