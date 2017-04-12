جائزة البحرين الكبرى: ساوبر يؤكد جاهزية فيرلاين
أعلن فريق ساوبر أن سائقه الألماني باسكال فيرلاين سيعود إلى منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا وان" مع انطلاق سباق الجائزة الكبرى البحريني مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الفريق السويسري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار جيدة: يسعدنا أن نعلن أن باسكال فيرلاين سيعود في سباق البحرين".
وكان السائق الألماني (22 عاماً) قد تعرض لحادث خلال سباق الأبطال في ولاية ميامي الأميركية في كانون ثان/يناير الماضي.
وغاب فيرلاين عن السباقات الأولى في الموسم في أستراليا والصين، حيث حل بديلاً له السائق الإيطالي أنطونيو جيوفيناتزي.
وقال فيرلاين في تصريحات لصحيفة "تي زد" الألمانية مؤخراً: "أتحرق شوقاً للبدء، أشعر بأنني أصبحت جاهزاً بعد التدريبات الخاصة في سالزبورغ".
وانحرف فيرلاين عن مساره في المضمار خلال سباق ميامي واصطدم بالسياج الحاجز، ليتعرض لإصابات في العمود الفقري والرقبة.