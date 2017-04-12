جائزة البحرين الكبرى: ساوبر يؤكد جاهزية فيرلاين

وقال الفريق السويسري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار جيدة: يسعدنا أن نعلن أن باسكال فيرلاين سيعود في سباق البحرين".

وكان السائق الألماني (22 عاماً) قد تعرض لحادث خلال سباق الأبطال في ولاية ميامي الأميركية في كانون ثان/يناير الماضي.

وغاب فيرلاين عن السباقات الأولى في الموسم في أستراليا والصين، حيث حل بديلاً له السائق الإيطالي أنطونيو جيوفيناتزي.

وقال فيرلاين في تصريحات لصحيفة "تي زد" الألمانية مؤخراً: "أتحرق شوقاً للبدء، أشعر بأنني أصبحت جاهزاً بعد التدريبات الخاصة في سالزبورغ".

وانحرف فيرلاين عن مساره في المضمار خلال سباق ميامي واصطدم بالسياج الحاجز، ليتعرض لإصابات في العمود الفقري والرقبة.