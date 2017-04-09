جائزة الأرجنتين الكبرى: فيناليس يتفوق على روسي

وتقدم فينالس، بطل المرحلة الأولى في قطر، على زميله في ياماها الايطالي فالنتينو روسي، والبريطاني كال كراتشلو.

وحقق فينالس (22 عاماً) فوزه الثالث في فئة موتو جي بي، في حين انسحب مواطناه مارك ماركيز وخوخي لورنزو الفائز كل منهما ببطولة العالم 3 مرات، بعد سقوط في بداية السباق.

وتبشر بداية فينالس الذي انضم إلى ياماها في 2017 لمؤازرة "الملك" روسي، بأنه سيكون منافساً قوياً على اللقب.

وانطلق فينالس من المركز السادس، وكان وراء ماركيز لكنه استفاد من سقوط حامل اللقب في اللفة الرابعة، ثم تحكم بالسباق حتى نهايته.

وأنهى الفرنسي يوهان زاركو، بطل العالم في العامين الماضيين في فئة موتو2، السباق في المركز الخامس.

ويتصدر فينالس الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 50 نقطة بفارق 14 نقطة أمام روسي الذي حل ثانياً أيضا في قطر، وسائق دوكاتي الايطالي الآخر اندريا دوفيتسيوزو (20 نقطة).

وفي فئة موتو2، حقق الايطالي فرانكو موربيديلي _كاليكس) فوزه الثاني على التوالي بعد تتويجه في المرحلة الأولى في قطر، متقدماً على البرتغالي ميغل اوليفيرا (كاي تي ام) والسويسري توماس لوثي (كاليكس).

واستفاد اوليفيرا ولوثي من سقوط الاسباني أليكس ماركيز، الشقيق الأصغر لبطل العالم 3 مرات مارك ماركيز، في اللفة الأخيرة عندما كان يتنافس بقوة مع موربيديلي على المركز الأول.

وعزز موربيديلي الذي انطلق من المركز الثاني، صدارته لترتيب بطولة العالم برصيد 50 نقطة، بفارق 14 نقطة أمام لوثي.

وفي فئة موتو3، تكرر سيناريو المرحلة الأولى في قطر وتوازع ثلاثي هوندا الاسباني خوان مير والبريطاني جون ماكفي والإسباني خورخي مارتن درجة المنصة الثلاث على التوالي.

والفوز هو الثالث في مسيرة السائق الإسباني الشاب مير (19 عاماً) الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس على دراجة من نوع "كاي تي ام".

واستمر التشويق حتى المرحلة الاخيرة حيث لم يستطع اي سائق حسم الصراع قبل ذلك، وتصدر مير الذي انطلق من المركز السادس، كوكبة من خمسة متسابقين ضمت ايضا سائقي "كاي تي ام" الألماني فيليب اوتل والايطالي اندريا مينيو.

وحاول ماكفي المنطلق من المركز الأول تجاوز مير عند المنعطف الأخير، لكن الإسباني سد الطريق عليه وانهى السباق في المركز الأول للمرة الثانية توالياً بعد تتويجه في قطر، معززاً موقعه في صدارة الترتيب العام برصيد 50 نقطة مقابل 40 للبريطاني و32 لمواطنه مارتن.