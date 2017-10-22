جائزة أستراليا الكبرى: الاسباني مير بطلاً للموتو 3 وماركيز يقترب من اللقب

واقترب الإسباني الآخر مارك ماركيز خطوة كبيرة نحو لقب فئة موتو جي بي بإحرازه المركز الأول في ذات الجائزة.

وعزز مير موقعه في الصدارة بفارق 70 نقطة أمام مطارده المباشر زميله في هوندا الإيطالي رومانو فيناتي وضمن اللقب قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

واضطر المنظمون إلى ايقاف السباق قبل 7 لفات من نهايته بسبب الأمطار.

وهو الفوز التاسع لمير هذا الموسم وهو رقم قياسي في فئة موتو 3.

وكان مير في الصدارة في اللفة الخامسة عشرة عندما قرر المنظمون إيقاف السباق بسبب الأمطار، وقطعها بزمن 24:51.490 دقيقة متقدماً على زميليه في هوندا البلجيكي ليفيو لوا (بفارق 0.351 ثانية) والإسباني خورخي مارتن (بفارق 0.359 ث)، فيما حل فيناتي سادساً بفارق 0.808 ث.

وسيخوض مير الموسم المقبل في فئة موتو 2 مع فريق كاليكس.

ماركيز يقترب من اللقب الرابع



وخطا ماركيز (هوندا) خطوة مهمة نحو اللقب العالمي الرابع في فئة موتو جيبي بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى.

وهو الفوز السادس لماركيز هذا الموسم والخامس والثلاثون في هذه الفئة والـ61 في مختلف الفئات.

وعزز ماركيز موقعه في الصدارة بفارق 33 نقطة عن مطارده المباشر الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) الذي حل ثالثاً عشر، وذلك قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

ويملك ماركيز فرصة الاحتفاظ باللقب العالمي في المرحلة المقبلة في جائزة ماليزيا الكبرى الأحد المقبل.

وانطلق ماركيز (23 عاماً) من المركز الأول للعام الرابع على التوالي وتفوق بشكل كبير على دراجي ياماها الايطالي فالنتينو روسي، الفائز ببطولة العالم سبع مرات في فئة موتو جي بي، والإسباني مافريك فيناليس، وأنهى السباق بزمن 40:49.772 دقيقة بفارق 1.799 ثانية عن الأول و1.826 ثانية عن الثاني.

فوز أول لاوليفيرا في موتو 2



أحرز الدراج البرتغالي ميغل أوليفيرا (كاي تي أم) أول فوز له في فئة موتو 2 عندما توج بسباق جائزة أستراليا الكبرى.

وقطع اوليفيرا السباق بزمن 39:25.920 دقيقة بفارق 2.974 أمام زميله في الفريق الجنوب إفريقي براد بيندر الذي صعد للمرة الأولى إلى منصة التتويج في هذه الفئة، و3.846 ثانية أمام متصدر الترتيب العام الإيطالي فرانكو موربيديلي (كاليكس).

ونجح موربيديلي في توسيع الفارق من 19 إلى 29 نقطة بينه وبين مطارده المباشر السويسري طوماس لوثي الذي حل عاشراً بفارق 12.475 ثانية عن بطل المرحلة.