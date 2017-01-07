بيترهانسل يتصدّر رالي دكار

عاد حامل اللقب الفرنسي ستيفان بيترهانسل سائق بيجو إلى صدارة الترتيب العام في رالي دكار في نهاية المرحلة الخامسة من السباق أمس الجمعة والتي فاز بها مواطنه وزميله في الفريق سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات.

وهذه هي ثاني مرحلة يفوز بها لوب خلال السباق الحالي ليحتل بعدها المركز الثاني في الترتيب العام.

وتراجع سائق بيجو الثالث الفرنسي سيريل ديسبريه إلى المركز الثالث في الترتيب العام بعد أن بدأ المرحلة في الصدارة.

وفي فئة الدراجات النارية انفرد البريطاني سام سندرلاند بالصدارة بعد أن ضل منافسوه الطريق في سهول بوليفيا وكثبانها الرملية.

وفاز سندرلاند بالمرحلة الخامسة متفوقا بفارق 12 دقيقة على التشيلي بابلو كوينتانيا.

وقال سندرلاند بعد الانجاز: "حاولت بالفعل التركيز على الطريق.. كانت هناك بعض الممرات الخادعة وأحيانا تسير الأمور على ما يرام وفي أحيان أخرى تكون هناك مشكلات واليوم سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لي".



وبهذا يكون خمسة سائقين مختلفين فازوا بالمراحل الخمسة في فئة الدراجات النارية حتى الآن.

وشهد السباق الكبير الذي يختتم في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين السبت المقبل انسحاب عدد من أبرز المنافسين ومنهم القطري ناصر العطية الفائز بلقب السباق مرتين والإسباني كارلوس ساينز بطل العالم للراليات مرتين بعد تضرر سياراتيهما إثر حوادث.

كما انسحب حامل لقب الدراجات النارية الأسترالي توبي برايس بعد تعرضه لكسر في الفخذ الأيسر نتيجة سقوطه بينما كان يقود دراجته بسرعة كبيرة خلال المرحلة الرابعة في بوليفيا يوم الخميس.

وكان السباق في الماضي يبدأ في العاصمة الفرنسية باريس وينتهي في دكار عاصمة السنغال قبل أن ينتقل إلى أميركا الجنوبية لأسباب أمنية في 2009.