الاسباني لورنزو يلتحق بهوندا الموسم المقبل

ويأتي الاعلان عن انتقال بطل العالم لأعوام 2010 و2012 و2015 حين كان في ياماها، بعد أيام معدودة على تحقيقه فوزه الأول مع فريقه الحالي دوكاتي الذي يخوض موسمه الثاني معه.

وكان فوز الأحد في جائزة ايطاليا الكبرى الأول للورنزو منذ سباقه الأخير مع ياماها نهاية موسم 2016 على حلبة فالنسيا الإسبانية.

وسيحل الدراج الإسباني البالغ 31 عاماً في هوندا التي سبق أن قاد دراجتها عام 2005 لكن في فئة 250 سنتم مكعب (أصبحت موتو 2)، بدلاً من مواطنه داني بدروسا الذي أعلن قبل أيام أن مشواره مع الصانع الياباني سينتهي في ختام الموسم الحالي بعد أن أمضى معه 13 عاماً دون أن يحرز لقب الفئة الأولى.

وسينضم لورنزو في هوندا إلى مواطنه الآخر مارك ماركيز، الفائز باللقب العالمي أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة ومتصدر الترتيب الحالي أمام الأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي (ياماها).

وكشف فريق هوندا في بيان أن "لورنزو سيصبح زميل بطل العالم اربع مرات مارك ماركيز - بطلان رائعان يتمتعان بموهبة كبيرة وتعقد عليهما الآمال بجعل الفريق أقوى...".

وجاءت خطوة انتقال لورنزو الى هوندا وسط الانتقادات الموجهة للدراج الإسباني من داخل أروقة فريقه الحالي دوكاتي، لأن البعض يرى أن ما يقدمه لا يقارن بالراتب الكبير الذي يتقاضاه والمقدر بـ12 مليون يورو سنويا.