الأمطار تؤجل المرحلة الثامنة من رالي داكار

وقالت الجهة المنظمة للسباق الشهير في بيان للصحافة: "السباق في كافة فئاته، سواء الدراجات البخارية أو الرباعية أو السيارات سيتم تأجيله".

وأفاد المنظمون أن المتسابقين في فئة الشاحنات سيتوجهون إلى مدينة سالتا الأرجنتينية مباشرة ولن يخوضوا المرحلة الثامنة، التي تمتد إلى مسافة 492 كيلومتراً.

وأجبر الهطول الكثيف للأمطار منظمي السباق على تقليص مسافة المرحلة الخامسة بين مدينتي توبيزا وأورورو وإلغاء المرحلة السادسة بين أورورو ولا باز وتعديل مسار المرحلة السابعة، التي جرت أمس بين لاباز وأويوني.