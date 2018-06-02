موغوروتسا إلى ثمن نهائي رولان غاروس

وخاضت الإسبانية المتوجة باللقب الفرنسي عام 2016 وحاملة لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية 2017، مباراة سهلة السبت، إذ حسمت المجموعة الأولى لصالحها في 25 دقيقة، بينما انتظرت منافستها المتوجة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2011 ووصيفة بطلة 2010 في باريس، حتى الشوط الثالث من المجموعة الثانية لتفوز بأول شوط لها.

وقالت موغوروتسا "كنت أعتقد أن المباراة ستكون صعبة جداً ضد بطلة سابقة للولايات المتحدة ولاعبة بلغت النهائي هنا (...) كنت مدركة أن المباراة ستكون صعبة إذا لم أقدم أفضل كرة مضرب لدي".

وتلاقي موغوروتسا في الدور المقبل الأوكرانية ليزيا تسورينكو التي تغلبت على السلوفاكية المصنفة 18 ماغدالينا ريباريكوفا بنتيجة 6-2 و6-4.