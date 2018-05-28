واستهل نادال حملة الدفاع عن لقبه ومسعاه نحو التتويج الحادي عشر على ملاعب غاروس بشكل قوي من خلال حسمه المجموعتين الأوليين من مباراته على الملعب المركزي مع "الخاسر المحظوظ" الإيطالي سيموني بوليلّي.

وحسم الإسباني المجموعتين الأوليين 6-4 و6-3، لكنه تخلف في الثالثة صفر-3 قبل أن تتدخل الأمطار وتوقف المباراة. وبعد انتظار لبعض الوقت، أعلن المنظمون تعليق المباريات المتبقية من منافسات اليوم الثاني.

ومن جهته، تغلب دجوكوفيتش على البرازيلي المغمور روجيريو دوترا سيلفا 6-3 و6-4 و6-4 بعد أداء متقلب على مدى المجموعات الثلاث.

ولم تكن البداية سهلة على الصربي الذي يخوض البطولة المتوج بلقبها عام 2016 وهو مصنف 22، إذ تخلف صفر-2 في بداية المجموعة الأولى بعد تنازله عن إرساله لكنه استعاد توازنه وأنهاها لصالحه في 38 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، كان على وشك خسارة إرساله في الشوط العاشر لكنه عاد وأنقذ الموقف وحسم الشوط والمجموعة في 45 دقيقة، ثم سمح لمنافسه المصنف 134 عالمياً بالعودة من بعيد بعدما كان متخلفاً 2-4 في المجموعة الثالثة، وأدراك التعادل 4-4 قبل أن يتدارك الموقف في الشوطين التاليين، حاسما المجموعة في 43 دقيقة والمباراة في ساعتين و6 دقائق.

وأقرّ دجوكوفيتش، القادم من أفضل نتيجة له هذا الموسم بعد وصوله إلى نصف نهائي دورة روما للماسترز قبل الخروج على يد الإسباني رافاييل نادال، "لم تكن بدايتي جيدة، لكني فزت بثلاث مجموعات، وهذا هو الأهم".

ويلتقي دجوكوفيتش، الفائز بـ12 لقباً كبيراً في مسيرته آخرها يعود إلى رولان غاروس 2016 حين تغلب على البريطاني اندي موراي، في الدور الثاني مع الإسباني خاومي مونار الصاعد من التصفيات والذي أقصى مواطنه المخضرم دافيد فيرر، وصيف بطل 2013، بالفوز عليه بعد مباراة ماراتونية استغرقت 4 ساعات و19 دقيقة 3-6 و3-6 و7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و7-5.

الإرهاق يترك أثره على فافرينكا

وفي المقابل، انتهى مشوار فافرينكا، وصيف العام الماضي وبطل 2015، مبكراً بخسارته في الدور الأول أمام الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز بخمس مجموعات 2-6 و6-3 و6-4 و6-7 (5-7) و3-6.

ولم يستعد السويسري المصنف ثالثاً في العالم سابقاً و30 حالياً، مستواه السابق بعدما أجرى عمليتين لركبته اليسرى في آب/أغسطس الماضي، وهو لم يفز هذا الموسم إلا في أربع مباريات مقابل ست هزائم.

وعاد فافرينكا (33 عاماً) الذي خسر نهائي 2017 أمام نادال، إلى الملاعب في بداية الموسم في كانون الثاني/يناير، لكن بعد أربع مشاركات دون نتائج تذكر مترافقة مع لياقة بدنية ضعيفة، قرر السويسري أخذ قسط من الراحة لفترة امتدت نحو ثلاثة أشهر، قبل أن يشارك على الملاعب الترابية في جنيف الأسبوع الماضي ويفوز بمباراة واحدة.

وفي مباراته الاثنين، وبعد ستة أشواط في المجموعة الأولى، استدعى فافرينكا المدلّك للاعتناء بركبته اليسرى التي خضعت للعمليتين.

وهي المرة الثالثة التي يخرج فيها السويسري من الدور الأول خلال مشاركاته الـ 14 في رولان غاروس.

وكان السويسري قريباً من إنهاء المباراة لصالحه بعد فوزه بمجموعتين (الثانية والثالثة)، وذلك عندما كسر إرسال منافسه الإسباني في الشوط الخامس من المجموعة الرابعة وتقدم 3-2، لكنه لم يحسن المحافظة على هذا التقدم لارتكابه العديد من الأخطاء المباشرة (وصلت في كامل المباراة الى 72 خطأ مقابل 40 لغارسيا لوبيز).

وكشف فافرينكا الذي سيتراجع في تصنيف المحترفين حتى المركز 250 في أدنى ترتيب له منذ 15 عاماً، أنه "مضى حوالى عام منذ خوضي مباراة بخمس مجموعات. في الرابعة، بدأت أشعر بالإرهاق البدني".

وفي أبرز نتائج فردي الرجال، بدأ النمساوي دومينيك تييم السابع مشواره بقوة بفوز سهل على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 6-2 و6-4 و6-1.