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كأس العالم روسيا FIFA 2018
رولان غاروس

ماديسون كيز تواصل طريقها بنجاح في رولان غاروس

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الأمريكية ماديسون كيز طريقها إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرتها بفوزها 6-1 و6-4 على الرومانية ميخائيلا بوزارنسكو اليوم الأحد.

REUTERS

واعترفت المصنفة 13 قبل المباراة بأنها لم تشاهد مطلقاً بورزانسكو وهي تلعب لكنها أحكمت قبضتها سريعاً على المواجهة ضد اللاعبة الرومانية البالغ عمرها 30 عاماً والتي كانت تخوض مباراتها الأولى في الدور الرابع باحدى البطولات الأربع الكبرى.

وسددت كيز الكرة بدقة وقوة في أجواء مثالية على ملعب فيليب شاترييه، وحسمت اللاعبة الأمريكية المجموعة الافتتاحية في غمضة عين أمام بورزانسكو التي لم تقاوم كثيراً.  

وسارت الأمور بشكل مماثل في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض بورزانسكو قرب النهاية مما سبب بعض القلق في معسكر كيز. وقلصت اللاعبة الرومانية تأخرها بنتيجة 5-1 إلى 5-4 لكن كيز أجهضت صحوتها وحسمت اللقاء على إرسالها.  

وستتطلع كيز (23 عاماً) الآن إلى حجز مكان في الدور قبل النهائي، وستواجه في دور الثمانية التشيكية باربورا ستريتسوفا المصنفة 26 أو الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا.  

ماديسون كيز رولان غاروس
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