سيرينا وليامس تدربت على ملاعب رولان غاروس

ونشر منظمو البطولة الفرنسية شريط فيديو مدته 4 دقائق و40 دقيقة تظهر فيه سيرينا وهي تسدد الكرة على أرضية الملعب أمام ناظري مدربها الفرنسي باتريك مرادتوغلو.

ولم تشارك وليامس التي وضعت مولوداً انثى في أيلول/سبتمبر الماضي، في أي بطولة منذ نهاية أذار/مارس الماضي عندما خسرت أمام اليابانية ناومي أوساكا في دورة ميامي الأميركية.

وكانت سيرنيا عادت إلى الملاعب بعد الولادة قبل ذلك بأسبوعين في دورة انديان ويلز حيث خسرت أيضاً أمام شقيقتها الكبرى فينوس.

ولم تؤكد وليامس بعد مشاركتها في البطولة الفرنسية التي تنطلق الأحد المقبل.

