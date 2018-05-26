رولان غاروس - عودة سيرينا إنذار لمنافساتها

وشاركت الأميركية (36 عاما) للمرة الأولى في بطولة رولان غاروس عام 1998 وأحرزت اللقب على الملاعب الترابية غير المفضلة لديها ثلاث مرات (2002 و2013 و2015).

وفي حال تتويجها مرة رابعة في البطولة الفرنسية، ستعادل سيرينا (23 لقبا كبيرا) الرقم القياسي المطلق في عدد الألقاب الكبيرة المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت. لكن الأسئلة لا تزال تطرح حول لياقتها البدنية وطبيعة ومدى استعدادها للمشاركة في نسخة 2018 التي تنطلق الاحد.

وخاضت سيرينا خلال عام كامل أربع مباريات فقط آخرها عندما خسرت في الدور الاول من دورة ميامي أواخر آذار/مارس. وتعود آخر مشاركة لها في الغراند سلام الى بطولة استراليا المفتوحة مطلع 2017 وتوجت فيها وهي في بداية الحمل، على حساب شقيقتها فينوس (6-4 و6-4).

وغابت سيرينا طوال الموسم بهدف التفرغ للحمل ثم ولادة طفلتها أليكسيس أولمبيا في لأيلول/سبتمبر، ولن تشارك في رولان غاروس كمصنفة كما جرت العادة بعدما تراجعت الى المركز 453 حاليا.

وقالت النجمة الأميركية بلهجة التحدي في وثائقي بعنوان "ان تكوني سيرينا" بث الأسبوع الماضي "لست عائدة لمجرد العودة. أنا عائدة للفوز".

وخلال غياب منافستها الروسية ماريا شارابوفا 15 شهرا بسبب المنشطات، برزت مجموعة من اللاعبات الشابات اللواتي صعدن على منصات التتويج في البطولات الكبرى قبل ان "تصطلح" الأمور بعض الشيء.

فاللاتفية الشابة والمغمورة يلينا اوستابنكو توجت بلقب رولان غاروس 2017، فيما أحرزت الأميركية سلون ستيفنز لقب فلاشينغ ميدوز قبل ان تخلف الدنماركية كارولاين فوزنياكي التي تصدرت التصنيف لفترات طويلة، سيرينا في ملبورن في كانون الثاني/يناير وتحتفل بلقبها الأول الكبير.

فترات صعود وهبوط



وانطلاقا من مبدأ حماية المصنفات من خلال عملية سحب القرعة، لن تكون أي لاعبة منهن راغبة في مواجهة سيرينا في الأدوار الأولى، رغم أن الأخيرة عرفت فترات صعود وهبوط في البطولة الفرنسية.

وأحرزت سيرينا اول القابها الكبيرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (1999)، وانتظرت بعدها ثلاث سنوات للظفر بأول القابها الثلاثة في رولان غاروس (2002).

وطال انتظارها أيضا لإحراز اللقب الفرنسي الثاني حتى 2013، ثم احرزت الثالث عام 2015، وتخلل ذلك لحظات تراجع لا سيما عندما خرجت من الدور الاول عام 2012 على يد الفرنسية المغمورة فيرجيني رازانو، ومن الدور الثاني بعد عامين أمام الاسبانية غاربيني موغوروتسا.

وتحتفظ سيرينا بشعور خاص تجاه العاصمة الفرنسية وثقافتها، كما أن التسوق فيها له سحره لدى النجمة الأميركية التي تمتلك في أحد أحيائها الراقية منزلا يطل على برج ايفل. وتتقن سيرينا اللغة الفرنسية، وباتت تخاطب جماهير رولان غاروس بلغتهم وإن بلكنة ينقصها الكمال. وتقول "لدي دائما علاقة رائعة مع باريس. أشعر كأني أعيش حياة طبيعية هنا".

ويعود آخر ظهور لسيرينا في رولان غاروس إلى العام 2016 حين خسرت في النهائي أمام الإسبانية موغوروتسا.