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دوري أبطال أوروبا
رولان غاروس

بطولة فرنسا المفتوحة: سفيتولينا إلى الدور الثاني

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تأهلت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى.

AFP

 

و على ملاعب رولان غاروس الاحد فازتسفيتولينا على الاسترالية آيلا تومليانوفيتش الـ 68 بمجموعتين 7-5 و6-3.

وتخلفت سفيتولينا المتوجة الاسبوع الماضي في دورة روما، إحدى دورات البريميير، في المجموعة الأولى 1-5، وانقذت كرة خسارة المجموعة في الشوط السابع (2-5) قبل ان تسيطر على مجريات المباراة.

واحرزت سفيتولينا ثمانية اشواط متتالية وتقدمت في المجموعة الثانية 2-صفر، ثم حققت الفوز في ساعة و30 دقيقة.

وصرحت الاوكرانية (23 عاما و13 لقبا) بعد الفوز "البداية ليست سهلة، علي ان استيقظ".

وفي الدور المقبل، تلتقي سفيتولينا مع بطلة 2010 ووصيفة 2011 الايطالية المخضرمة فرانشيسكا سكيافوني (37 عاما) المصنفة 265 والصاعدة من التصفيات، او السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا (مصنفة 84 عالميا).

رولان غاروس إيلينا سفيتولينا
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