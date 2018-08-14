ورحب جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة النادي بالنجم إيتو مؤكداً أن التعاقد معه مر بصعوبات لكن رغبة الطرفين والتوافق حسما قدوم اللاعب.

وقال إيتو في المؤتمر الصحفي: "أتيحت لي الفرصة للعب في أندية كثيرة وفزت بكثير من الألقاب أريد أن أشكر جميع اللاعبين الذين ساندوني والمدربين الذين أشرفوا علي، اليوم أنا أمام تحدٍ جديد أتمنى أن أنجح به".

وأضاف: "حين بدأت بالتفاوض تحدثت مع تشافي وسنايدر الذي قابلته يوم أمس، الكل حدثني بإيجابية والأجواء المناسبة".

وتابع حديثه: أتيحت لي هذه الفرصة قبل 4 سنوات، ولكني لم أكن جاهزاً على الصعيد الذهني، اليوم أتمنى أن أكتب فصلاً جديداً في تاريخ نادي قطر".

وسيرتدي إيتو مع نادي قطر القميص الرقم 81، العام الذي ولد فيه.

